LARS STRÖMAN: Var snäll och låna ut ditt bilbatteri – då kan vi minska elimport och låta bli att köra oljekraftverket i Karlshamn

Elbilar är bra för att de är utsläppsfria. Men elbilar är bra på en sak till: att lagra energi.

Elbilar innebär ökad elförbrukning, men ändå inte så mycket, säger Mikael Odenberg, tidigare chef för Svenska Kraftnät – och med ett förflutet som moderat politiker.

Varje år förbrukar Sverige i storleksordningen 140 terawattimmar el.

– Om alla personbilar börjar drivas med el kan det röra sig om mellan tio och tolv terawattimmar, säger Mikael Odenberg,

– Men tillsammans kan elbilarna bli ett gigantiskt batteri som vi kan använda i vårt elsystem.

Men du kan också trycka på en knapp som innebär att elsystemet får låna el av din bil, om det skulle bli topp i förbrukning av el.

Då skulle ett framtidsscenario se ut så här: Du ställer din bil i garaget och pluggar i sladden. Du har nu två olika knappar att trycka på via en app i din telefon. Det ena alternativet är att bilen laddas så snabbt som möjligt. Men du kan också trycka på en knapp som innebär att elsystemet får låna el av din bil, om det skulle bli topp i förbrukningen av el. När toppen är över, laddas bilen igen.

I dag åker du till en bensinmack och tankar för i storleksordningen 15 kronor per liter. Även vid en snabb och dyr laddning av el kommer du undan med ett lägre pris, jämfört med om bilen drivs med bensin. Men tänk dig att bo på glesbygden och kunna ladda din bil med el för någon enstaka krona per mil som tack för att du trycker på knappen för en flexibel laddning.

Vid den där energitoppen kan Sverige låna el från elbilsägare i stället för att köra igång oljekraftverket i Karlshamn eller importera el från grannländerna.

Blir det riktigt kallt skulle våra myndigheter kunna vädja till landets elbilsägare att plugga in och släppa ifrån sig några kilowattimmar under en begränsad tid.

Frysen och kylen skulle kunna stänga av under en kortare tid och sedan slå på igen ...

Det finns fler exempel där ett smartare energisystem kan komma in i vår vardag. Tvättmaskinen, torktumlaren och diskmaskinen skulle kunna vara uppkopplade mot elsystemet och känna av när elförbrukningen är som lägst. Frysen och kylen skulle kunna stänga av under en kortare tid och sedan slå på igen – för att jämna ut elförbrukningen under toppar.

Energidebatten har fastnat i ett annat spår. Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade energiöverenskommelsen för att de vill bygga ny kärnkraft. Testanläggningar med nya typer av kärnkraftverk byggs i och för sig. Men det kommer att dröja tio år innan vi vet hur de fungerar. Kärnkraft kan spela en roll, men i sak finns det inte underlag för beslut om att bygga ny kärnkraft. Och det finns ingen som är beredd att lägga ner mångmiljardbelopp på att bygga nya kärnkraftverk som liknar de reaktorer vi har i dag.

Ny energi kommer att behövas. Om försöken att göra fossilfritt stål lyckas kan det leda till att ett ökat elbehov på i storleksordningen 55 terawattimmar. Men prognoserna för Sveriges framtida energibehov varierar våldsamt, så de ska tas med en eller flera nypor salt.

Vad vi däremot vet säkert är att mycket kan göras för att få elsystemet att fungera på ett smartare sätt. Och det kan göras med teknik som redan i dag är tillgänglig.