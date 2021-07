Läsarbilder från en som älskar pelargoner: ”Det är roligt att dokumentera sina blommande vänner”

Här är ett urval av Christinas bilder:

Om fotografen:

►Namn: Christina Karlsson.

►Ålder: 67 år.

►Bor: I Örebro.

►Gör: Pensionär.

►Bakgrund: För några år sedan, vid ett besök på Pelargonhuset i Torsåker, fick jag upp ögonen för att det finns betydligt fler sorters pelargoner än de ”vanliga” röda, vita eller rosa som man brukar hitta på ICA. Vid ett besök hos en av länets pelargonodlare, fick jag veta att det även finns en förening; Svenska Pelargonföreningen, med lokalavdelning i Örebro, ett ”måste” att gå med i. På grund av situationen med coronapandemin har flera evenemang med pelargoner som huvudnumret ställts in under året, men pelargonälskare hade redan innan det andra kontaktvägar. Pelargonsticklingar säljs via webb-butiker, Facebook, på Blocket, auktioneras ut via Tradera och byts förstås vänner emellan. Ett stort problem finns dock! Man får hela tiden syn på nya fantastiska sorter som man bara MÅSTE ha! Eller ”villhöver” – en pelargonväns sammanslagning av uttrycken ”vill ha” och ”behöver”.

►Använder: Bilderna är fotograferade med min mans mobiltelefon, i porträttläge, och ett botaniserande bland olika funktioner i mobilen gav de här lite annorlunda bilderna. Det är roligt att kunna dokumentera sina blommande vänner på detta sätt.

