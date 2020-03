LÄSARBILDER: Psykiatriskötaren Sami letar motiv i naturen: ”Det är en plats där jag känner mig hemma”

Här är ett urval av Samis bilder:

En brunbjörn vid ryska gränsen

Efter många försök här i Sverige valde jag för några år sedan att besöka en plats där det finns stor chans att kunna få uppleva ”de stora 5”; brunbjörn, varg, lo, järv och kungsörn. Jag åkte till Östra Finland, vid ryska gränsen. En natur som är orörd sedan vinterkriget. Jag var där i fyra dygn och hade många fina upplevelser på att fotografera björn och järv. Här är en brunbjörn som kom ut till skogskanten redan den första natten som jag satt och väntade i värmen.

En svanfamilj i oväder

Under många år har jag spenderat min sommar på ljuvliga Gotland. En ö som jag aldrig tröttnar på att besöka. För två somrar sedan promenerade jag och min sambo längs Visby strand och fick se ett kraftigt oväder ute på Östersjön. Jag såg det som en möjlighet att äntligen få chansen att fotografera ett kraftigt oväder. Längre fram såg jag en svanfamilj längst strandkanten, och jag valde direkt att ha denna vackra svanfamilj som en förgrund i bilden.

Lappugglan som gömde sin middag under fjädrarna

I våras fick jag höra om en Lappuggla inte så långt bort hemifrån. Jag packade min fotoutrustning och förberedde lunch och middag. Det skulle bli några långa dagar tillsammans med denna lappuggla, som jag fick uppleva och fotografera i nästan en vecka. Vissa dagar var bättre än andra, och den näst sista dagen hade lappugglan jagat tidigt på morgonen med bra jaktlycka. Sen satt denna lappuggla på en och samma gren nästan hela dagen. När ska den jaga mat inför kväll/natten? Tänkte jag. Det tog inte lång stund innan det var dags för lappugglan att visa svaret på min fundering. Lappugglan hade nämligen sparat sin middag under fjädrarna. Jag vet inte om det är en stor råtta eller någon sorts sork. Lappugglan flög sedan vidare lite längre bort i området.

Älgsilhuett med soluppgång i bakgrunden

Under en tidig morgon för två år sedan var jag ute och åkte med bilen. Jag åkte till ett område där jag tidigare har fått uppleva mycket älg. Detta område ligger i den norra delen av Bergslagen. Det var en vacker morgon och solen hade precis börjat visa sig. Solstrålarna lös upp trädtopparna längre bort. Sen fick jag se denna älg på ena sidan vägen. Som tur var så var det i en uppförsbacke som älgen visade sig. Fotografer brukar vanligtvis vilja ha så mycket ljus som möjligt på själva motivet men i detta fall insåg jag att de inte skulle bli bra då ljuset låg så fel, så jag valde att underexponera så att älgen fick bli en silhuett och bakgrunden som hade ett så vackert ljus fick agera som ljuskälla till silhuetten.

Smålom i gryningen

Under våren händer det väldigt mycket i naturen. Naturen växer och nya liv ska födas. För flera år sedan besökte jag en plats där jag fick se ett smålomspar som hade haft en lyckad häckning. Några år senare valde jag att besöka denna plats igen. Platsen är i den norra delen av Bergslagen. Jag åkte väldigt tidigt, så att jag inte behövde stressa mig fram i vildmarken. Väl framme fick jag se ett smålomspar (kanske samma som för några år sedan). De var i full gång med parningsceremonin och jag valde att lägga mig i blåbärsriset med långt avstånd till smålommarna. Jag hade förhoppningar på att de skulle simma närmare mig då jag vet av egen erfarenhet att de kan vara nyfikna och väldigt aktiva med att simma från plats till plats. En timme senare så hände det. Solen hade precis kommit i höjd med trädtopparna och bjöd på ett riktigt trevligt och mjukt ljus med fina färger.

Oväder i Örebro

För några år sedan, innan jag skulle åka iväg till jobbet, hade jag följt olika väderprognoser och appar i mobilen som visade prognoser för stormoväder. Jag planerade nämligen att ta med min kamerautrustning i hopp om att ett oväder skulle anlända. Jag åkte mot jobbet och väl ute vid Marieberg köpcentrum insåg jag att ovädret var framme. Jag åkte längs med motorvägen och hittade en infart där jag kunde stanna bilen och ställa ut mitt stativ. Jag valde att fotografera på det viset att jag fick med molnens rörelser och alla de vackra färgerna som ovädret hade med sig.

En man med sin kanot i ett storslaget höstlandskap

Hösten 2016 var en höst med mycket dimma. En dimma som kunde ibland vara under en hel dag. Det var exakt det som hände den dagen då denna bild togs. Klockan var strax efter 09.00 och dimman var fortfarande tjock utomhus. Jag som älskar dimma i kombination med solen eller med en vacker natur valde att åka ut i hopp om att kunna fotografera någonting. Jag åkte till en plats där jag spenderar mycket tid och får se en annan bil parkerad nere vid sjön. Jag var inte själv. Jag åkte till en udde och fick då se på avstånd att en man höll på att göra i ordning sin kanot för att kunna paddla ut i dimman denna vackra höstdag. Det var tyst och vi pratade med varandra från udde till udde. Jag frågade om jag kunde får ta en bild när han var ute med sin kanot på sjön. Det var okej. Som tur var hade jag en telezoom som vanligtvis används till att fotografera vilda djur eller fåglar, men ibland så är också en telezoom en räddare i nöden när det kommer till landskapsfotografering. Denna dag var en sådan. Dimman var tjock ute på sjön och det skapade en fantastisk känsla i bilden tillsammans med det vackra landskapet.

En havsörn på en pinne under ett kraftigt snöoväder

Jag hade suttit i nästan tolv timmar i hopp om att få se någon rovfågel men det var tydligen ingen bra dag ute på myren. Jag började att packa ihop min utrustning inne i gömslet, och under tiden jag packade anlände också ett kraftigt snöoväder. Ännu en anledning att börja gå hemåt tänkte jag. MEN. Sen händer någonting. Helt plötsligt, mitt under snöovädret, så anländer (vad jag kunde räkna till), 22 havsörnar från ingenstans ned på myren och det blev en tvärvändning i min planering. Även fast det var väldigt många havsörnar nere så var de väldigt svåra att fotografera på grund av all snö som kom ned då kameran gärna vill fokusera på det närmaste som rör sig. Jag fick en del bra bilder och denna havsörn som satt på denna pinne blev en av mina absoluta favoriter då man i bilden ser vilket snöoväder det verkligen var denna dag. Denna bild har blivit utvald som de tio bästa bilderna genom de senaste tio åren hos ett företag, som också valde att hänga upp bilden på världens näst största fotoutställning i Sydney (Australien) för några år sedan). En ära.

Solnedgången som lyste upp hela kungsörnen

Jag hade suttit från klockan 05, och det blev eftermiddag och det var snart dags för hemgång. Solen var på väg ned och det såg ut att bli fina färger från solen denna eftermiddag. Det blev mörkare och mörkare. Jag började packa mina grejer. Plötsligt hörde jag att två korpar började skrika ovanligt mycket. Jag valde att släppa packningen och titta ut på myren en stund och får se en kungsörn sväva högt uppe himlen. Plötsligt dyker den med en väldigt hög hastighet ned mot en trädtopp längre bort. Där satte den sig och avvaktade en stund. Kameran var färdiginställd på att fotografera flygande fågel i sämre ljus. Om fem minuter så är solen nere och min chans skulle då vara borta. Men precis när solen skulle ge sitt sista riktiga sken med alla de finaste färgerna så attackerade kungsörnen den mat som fanns på myren, och precis när den sträckte ut sina vingar för att bromsa in så att den kunde landa så lyste den vackra solnedgången upp hela kungsörnen precis som om det vore en dröm. Det var bara helt magiskt. Jag valde att underexponera bilden från början då min kamera gärna överexponerar och det ledde till denna fina isolering av landets näst största fågel.

Ett tranpar i en oslagbar natur med en brinnande känsla

Jag glömmer aldrig denna majmorgon. Klockan 03.56 passerade jag denna myr där nattens kyla och dimma mötte denna morgons första solstrålar, och tillsammans skapade de en brinnande känsla som bara naturen kan skapa. Det räckte inte bara med att naturen var oslagbar denna morgon. Hela denna upplevelse blev komplett när jag sedan såg detta tranpar mitt i allt detta.

Om Sami:

►Namn: Sami Rahkonen.

►Ålder: 32 år.

►Familj: Sambo och tre 3 katter.

►Bor: I Gusselby utanför Lindesberg.

►Yrke: Skötare inom psykiatrisk vård och omsorg.

►Bakgrund: Jag har alltid haft ett genuint intresse för naturen. Det är en plats där jag känner mig hemma. Tystnaden, lukten, känslan och alla de vackra motiv som naturen erbjuder är någonting jag aldrig tröttnar på. I dagsläget fotograferar jag mest natur och dess invånare (vilda djur och fåglar). Jag letar dagligen efter nya sätt att utveckla mig inom dessa områden. Jag lever i Sverige och här är man inte bortskämd med solljus och det är ljuset som är a och o för en fotograf som jag. Det blir tidiga morgnar och sena nätter.

►Fler bilder av Sami: www.srfoto.se.

