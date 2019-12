Läsarnas barndomsminnen ► Anita minns det tunga jobbet hemma på gården: ”Far plöjde med två hästar för plogen”

Jag vill berätta lite omkring hur det gick till att tröska säden på hösten, när jag var barn och växte upp på en liten bondgård utanför Lindesberg. Men eftersom det finns många saker som man osökt kommer att tänka på, vill jag börja med några saker som utgör förutsättningen; Mina föräldrar förvärvade gården 1933. Jag har fem syskon. Jag själv är född 1935.

I mitten av 1800-talet fanns det en järnväg som slutade här. Det var ett engelskt bolag, som tog svart torv – så kallad bränntorv. De hade en ångmaskin för tillverkning av briketter, som sedan lastades på vagnar som drogs av oxar på järnvägen till Rya där omlastning gjordes. Vattnet till ångmaskinen togs ur en brunn, som vi fortfarande använder, och som aldrig har sinat.

Den bäck som rinner genom Fageräng är egentligen en kanal, vilken grävdes för att få avrinning från torvtagningen, och den går ända upp till en annan mosse. På det sättet kunde man börja odla marken omkring kanalen.

Den stora ladugårdsbyggnaden, som fanns långt innan mangårdsbyggnaden byggdes, är logdelen uppförd av virke från de torvlador som fanns i stort antal – byggd av smala lister som är staplade på varandra. Enligt min bror kallades den "oxlagårn".

För att ha något att tröska på hösten måste det föregås av ett mödosamt arbete. När man i dag ser hur jordbruket sköts med allt större, bredare och tyngre maskiner och redskap – som på kort tid gör det arbete som man i min barndom fick ägna dagar och veckor och många steg för att åstadkomma – kan man knappast fatta att denna förändring skett under en så kort tidsperiod.

Far plöjde med två hästar för plogen. Vi hade två hästar, men de flesta smågårdar hade ingen häst utan fick leja för allt sådant arbete som tarvade en häst. Plogen var enskärig, tog alltså bara en fåra i taget, och far min fick gå fram och tillbaka tills gärdet var färdigt – och sist kom vändtegen.

Det fanns mycket sten på gärdena. Många gick inte att dra bort med spett och kedjor och häst, utan måste sprängas. Det gick till så att far satt med en speciell stenborr och en mindre slägga och lät borren gå runt i hålet med ena handen, medan han med den andra handen slog med släggan på borren och spillde i lite vatten ibland i hålet som bildades. Det tog mycket tid att få ett så djupt hål så att det gick att lägga i dynamit och spränga. Ju större sten desto djupare hål. Stenflisorna fick vi barn hjälpa till att plocka. En annan sak som han gjorde för att få avrinning var att täckdika gärdena. Detta gjordes också med spade för hand, täckdikena mynnar i den förutnämnda kanalen.

Plöjningen gjordes på hösten. På våren skulle jorden harvas tills den var redd för sådd. Det blev åtskilliga steg att gå fram och tillbaka. Han sådde med en maskin efter hästen, men skulle det sås igen till vall gjorde han det för hand. Därefter skulle jorden klämmas till med välten, det kunde även jag få göra.

Vad som såddes var väl mest havre till djurföda, men ibland sådde han också vete och råg. Mamma tyckte inte om att baka av vårt vete eftersom degen inte ville jäsa ordentligt. Hon fick blanda det med det så kallade amerikanska vetemjölet. Säden maldes till mjöl i kvarnen i Bohr.

På hösten när säden mognat slog far med slåttermaskin – på den monterades en självavläggare, som samlade ihop säden till lagom stora högar för att sedan bindas för hand till kärvar. Jag kan inte komma ihåg att far slog med lie annat än i undantag. Ett stort framsteg var det när far fick tillgång till en självbindare i mitten av 40-talet, där kärvarna rullade ned från mattan i rader.

Från början drogs självbindaren av två hästar, men i början av 50-talet inköptes den första traktorn, en grå Ferguson, som sedan användes till alla maskiner som gick att koppla till den. Kärvarna skulle sedan resas upp för torkning, eller annars hängde vi dem på hässja. Havren sa vi att vi "tussade". Om vädret var bra torkade kärvarna och kördes in på logen med häst och vagn och lades i ladan efter ett visst system, så att det var lätt att lägga fram dem vid tröskningen. Där låg den tills det var dags att tröska.

Innan vi fick elektricitet, alltså före 1937, tröskades säden med ett tröskverk på hjul som drogs med en tändkulemotor och flyttades från gård till gård. Detta kommer jag själv inte ihåg, men min äldre syster gör det.

När vi fått elström köpte far ett eget tröskverk, och en elektrisk motor drev tröskverket med en rem. När det var vår tur att tröska kom trösklaget bestående av grannarna, och var och en hade sin uppgift. Det jag minns bäst var att jag tyckte det var som kalas. Jag kan än i dag komma ihåg hur gubbarna såg ut, och framförallt att vi fick så god mat de dagarna. Mamma hade alltid katrinplommon och vispgrädde till efterrätt. Vi fick inte så ofta vispgrädde, eftersom att sedan mjölken började lämnas till mejeriet där prov på fetthalten togs och betalningen erhölls efter fetthalt kunde mamma bara ibland drista sig till att skumma på mjölkflaskan och hoppas på att det inte togs prov den dagen.

När vi blev större fick tröskningen anstå till novemberlovet i skolan, och då tröskade vi för då behövde far inte ha mer än någon enstaka hjälp av någon granne. Vi var ju fyra barn som kunde hjälpa till. Då var det arbete och inte kalas.

Tröskverkets ram var av trä och ganska stort och tungt. I princip arbetade den som en skördetröska. Det förde ett fasligt oväsen och skakade väldigt när slaghjulet som slog bort kornen och sållen var i arbete, och det dammade väldigt vid användningen. Det gick inte att göra sig hörd utan att skrika. Hörselskydd och dammskydd hade väl ingen hört talas om.

I princip fungerade det så att kärvarna matades in i ena änden, och halmen kom ut i den andra. På ena sidan kom kornen ut i tre uttag där säckarna träddes på. I den ena kom de bästa matade kornen och i den andra de något sämre – i den tredje, den så kallade slösäden, kom de som var dåligt matade och som hönsen fick.

Far skötte alltid säckarna och bar säden upp på magasinet. Han kollade också att tröskverket inte sackade, då fick han hartsa remskivan eller spänna remmen. Två av mina yngre syskon fick lägga fram kärvarna från ladan till matarbordet. De hade röda konserveringsringar runt byxbenen nedtill och runt jackan vid handloven för att inte mössen skulle krypa in på kroppen.

Matningen fick jag sköta – en inte riskfri sysselsättning. Det gick till så att man hade en kniv i ena handen för att skära av snöret runt kärven, och sedan lugnt men utan uppehåll mata in kärvarna med sädeskornen först och utan att få in händerna. Jag kan likna inmatningen som en stor käft med tänder som slukade kärven.

Under tröskverket ramlade agnar och boss som måste rakas undan och forslas bort. Den användes till strö till djuren. Halmen lades i lada, om den fick plats inomhus eller i en halmstack utanför för att användas till mat åt djuren. Det var mer halm då, nya sorter ger kortare strå och mindre halm. I ett fack på tröskverket kom alla ogräsfrön ut och lades så att de inte skulle kunna spridas vidare, något att tänka på för skördetrösketillverkare, boss och ogräsfrö sköttes av min lillebror.

Det vi speciellt skulle akta oss för var att komma för nära remmen som drev tröskverket. Jag blev senare varse att det kunde vara farligt, när jag som sjuksköterskeelev gick på kirurgmottagningen i Örebro, som då även var akutintag. Det kom in en liten pojke, som sprungit mot en rem vid tröskning, jag kan inte glömma synen av det barnet, med ett stort hål i huvudet och hjärnan blottad.

Vi var säkert väldigt glada när tröskningen var över, om vi fick någon särskilt god mat kommer jag inte ihåg.

Anita Hagerberg, Lindesberg

