Jag mötte Lassie: "Korvgubben" Morgan Deile har mött mängder av korvköpande kändisar

Angående korvens nyttighet har jag har fått denna fråga ett antal gånger: ”Korv kan man väl inte leva på”? Johoådå, det har jag gjort under alla år som korvgubbe.

Jaa … många är det som passerat revy vid korvluckan. Jag säjer som Roy och Roger: "Kunderna kommer kunderna går". Det var inte bara Svenssons som gillade våra korvar. Vi har även haft många artister och andra kändisar som kunder genom åren. Inte så många dom senare åren, eftersom mathaken blivit fler och fler – men tidigare var det desto vanligare.

Förr var turnerande artister hänvisade till korvmojjen om dom ville ha en matbit på nattkröken. Det fanns inte så många andra nattöppna ställen, bara ett och annat motell.

Jag har under alla mina år som korvgubbe haft många av Sveriges mer eller mindre kända personer som kunder. Till exempel artister, musiker, skådespelare, sportkändisar, politiker, landshövdingar och även kungligheter. Det konstiga är att dom ser precis ut som vanliga människor, å inte är dom så där små och platta som dom är när man ser dom i tv-rutan.

Här är några av kändisarna som handlat på Deiles genom åren, uppräknade utan nån som helst kronologisk ordning.

Povel Ramel mellanlandade i Örebro och skulle naturligtvis avnjuta en kokt med bröd och morsans världsberömda heminlagda skivgurka. Den gurka som var världsberömd på hela Närkeslätten. Han tackade artigt innan han försvann bakom hörnet.

Örebros ”starke man” på 60-talet, Harald Aronsson, bodde granne med den första korvmojjen innan han blev landshövding. Deiles var hans kvarterskrog. Andra "hövdingar" på kundlistan var Valter Åman, Elvy Olsson, Sigvard Marjasin och Gerd Engman.

Cyndee Peters avnjöt en rödspätta med stekt potatis och remouladsås. Hon var den enda gästen i lokalen vid tillfället så hon fick äta i lugn och ro utan nyfikna blickar. Ja, utom mina förstås.

Svante Thuresson blev intervjuad av Nerikes Allehanda efter ett gigg medan han mumsade på två kokta i samma bröd. I rubriken i NA dagen efter stod att läsa ungefär detta: ”Svante Thuressons intervju över en korv med bröd vid Deiles.” Tack för den reklamen Allehanda.

Owe Thörnqvist, Mr. Varm Korv Boogie himself, var en av dom som gjorde ett kvick-stopp i mitten av 60-talet på sin resa genom natten. Han kom som en furie och rattade in sin svarta jänkare till trottoarkanten, jag tror att det var en Chevrolet Camaro.

Vad han åt minns jag inte. När han skulle betala tänkte jag be honom att sjunga Varm Korv Boogie istället för pröjs. Jag hade det på tungan men tordes inte be denne svenska rock 'n' rollens Alfahanne och Urfader om denna ynnest.

Innan han drog iväg i natten frågade han om jag visste om det var några fartkontroller på vägen mot Stockholm.

- Nej det tror jag inte … Sa han som inget visste.

Andra som fått sej en nattkorv på Deiles är: Sven-Ingvars, Sten och Stanley, Flamingokvintetten, Cool Candys och Trio med Bumba.

Oftast fick jag en signerad LP-skiva i utbyte mot maten.

Jag hade jobbat ensam en kväll, haft många kunder och inte hunnit äta nåt själv. Jag hade precis gjort mej en portion köttbullar med mos och en rejäl klick lingonsylt när en vilsekommen Jan Lindblad knackade på bakdörren. Han ursäktade sej och förklarade att han hade blodsockerfall och snabbt behövde nåt att äta. Då passar ju snabbmat perfekt. Så på stående fot fick han överta min portion.

Vi snackade en del medan han åt och återhämtade energin. Jag berömde honom för hans fantastiska visselförmåga. Han tackade och såg lite generad ut. Dessutom hjälpte jag honom med en adress. Vad det var för adress minns jag inte, det var en helt vanlig adress till nån bekanting. Inget konstigt med det.

Förutom betalning fick jag som tack för hjälpen en EP-skiva med låten: "I en klosterträdgård". I hastigheten (45 varv i minuten) glömde jag be visselkungen om en signatur på skivan.

En sommarkväll kom Runar Søgaard in på grillen tillsammans med en ung tjej. Dom satte sej lite i skymundan i ena hörnet med varsin kopp kaffe. Hon satt med ryggen mot mej så jag såg inte hennes ansikte, att det inte var Carola är jag helt hundra på. Om det var under eller efter hans tid med Carola är jag inte säker på. Men jag är helt säker på att det inte var före, för innan Carola var Runar helt okänd, åtminstone för mej.

En annan gång avnjöt en ganska storväxt kille sin korv vid ”ståbänken” i kundfickan. Han var väldigt lik nån och jag funderade hit och dit vem han kunde vara. Till slut tog min nyfikenhet överhand och jag frågade:

– Är det du som är Håkan Hagegård?

- Nej det är jag som är Erland, svarade han lite förnärmad över att ha blivit frånsprungen av lillebrorsan på kändistrappan.

- Ni är väldigt lika, åtminstone lika många. Försvarade jag mej lite skamset.

Sent en vardagskväll i början av 60-talet, med få kunder och duggregnet hängande i luften, stannade en stor svart bil vid busshållplatsen ute på Norrköpingsvägen. Ur den blankpolerade bilen klev en chaufför i klanderfri uniform. När han kom fram till kiosken såg vi att han hade ett stort guldmärke på uniformsmössan. Han beställde tre kokta korvar med bröd och stark senap. Han lämnade två av korvarna till den eller de som satt i baksätet, och tog den tredje själv på stående fot utanför bilen.

Det var farsan och jag som jobbade den kvällen. Vi var ju naturligtvis väldigt nyfikna på vad det var för prominenta personer i baksätet. Det var som sagt mörkt så det fanns ingen möjlighet att se vem det var. Farsan sa åt mig att smyga ut bakom bilen och titta på nummerskylten.

Jag tog av mig den vita båtmössan och korvgubberocken för att inte synas så bra. Jag smög upp bakom bilen och sneglade in i den när jag gick förbi och försökte se vem eller vilka det var som satt i bilen.

När chauffören ätit upp sin korv öppnade han bakdörren och tog emot servetterna och lade dom mycket ordentligt i papperskorgen. Därefter tog han plats bakom ratten och bilen gled sakta och mjukt vidare i natten.

När jag kom tillbaka in frågade farsan nyfiket om jag såg vad det var för folk i bilen?

Nä, det var för mörkt – men det stod A1 på nummerplåten.

Då sa han att det var kungen i egen hög person, för bara han och hans närstående får åka i gamla A-ettan.

Så nog kan vi kalla oss för kungliga hovleverantörer.

Andra kungligheter var rockkungarna i Rockfolket. Med frontfigurerna Leif ”Burken” Björklund, Rock-Ragge, Sigge Ernst och dom andra. Kungligheterna dök upp med jämna mellanrum.

Rock-Olga, med sina musiker dök upp då och då. Hon anslöt sej senare till Rockfolket.

Jerry Williams kom vid nåt tillfälle tillsammans med The Violents. Dom var förresten förband åt the Beatles under deras Sverigeturné. Beatles har däremot inte ätit korv på Deiles. Jag är inte den som skryter. Bara så du vet.

Några som var minst lika stora som The Beatles var ABBA. ABBA har däremot varit våra gäster, innan ABBA blev ABBA. Det var på den tiden Agneta, Björn, Benny, och Anni-Frid turnerade under namnet Festfolket.

Turnébussen stannade på Caltex-macken på andra sidan gatan. Den som först stormade fram mot korvluckan var Agnetha Fältskog. Hon hade nåt vilt i blicken å jag förväntade mej att få sälja minst en Specialbricka. I stället bad hon att få låna toaletten.

Nu var det så att i den kiosken hade vi ingen kundtoa, men som den damernas riddersman jag var så fick hon låna personaltoan. Det var nämligen en gravid Agnetha Fältskog med påträngande behov som jag hjälpte i hennes nöd. Det här var på den tiden när turnébussarna var just bussar utan toa och inte som dagens fullt utrustade lyxsviter.

Apropå påträngande så måste jag inflika att ingen kändis någonsin har varit otrevlig och påträngande och ridit på sitt kändisskap.

Det här var några få av alla ”kändisar” som har ätit sej mätta och glada på Deiles genom åren. Listan kan göras hur lång som helst. Men … Kunder är som kärlekar, man kan inte minnas dom alla. En ständigt återkommande kund minns jag dock väldigt väl.

När Ronnie Petersons ”manager” SvenEric Eriksson mellanlandade hemma i Örebro besökte han jämt Deiles det första han gjorde. För det mesta for han jorden runt och hade ätit all världens kulinariska läckerheter. Men för honom var korv med mos något av det godaste man kunde få, och han beställde alltid tre moskupor och tre grillkorvar, utan senap, utan ketchup, utan gurka, bara korv med mos. Han köpte inte ens dryck till.

När han tog den första tuggan himlade han med ögonen och njöt av denna kulinariska läckerhet, sen sa han:

– Gudars vad gott det är! Det här har jag längtat efter i ett halvår. Men det måste vara erat mos och eran grillkorv. Jag är så jävla trött på oxfilé.

Även racingföraren Ronnie Peterson tillhörde våran kundkrets. Han var blyg och såg nästan lite generad ut när han märkte att våra ”vanliga” kunder kände igen honom. Han kom oftast på tider när jag inte hade så mycket folk vid luckan.

Ronnie sa inte så mycket, han åt sin grillade med mos med god aptit. Han var förmodligen också trött på oxfilé. Han nickade uppskattande och försvann i natten.

Apropå racing så var rallykungen Stig Blomqvist en av våra stadiga kunder.

Visst hade vi en del ostadiga kunder också, men ingen jag behöver nämna vid namn.

Ja det här var några av alla kändisar som har mumsat av delikatesskorvarna på Deiles genom åren. Å det finns säkert ytterligare en hel del som jag missat. Även om jag var i korvmojjen för det mesta så var jag ändå ledig emellanåt.

Morgan ”Korv-Mojje” Deile

