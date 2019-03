Läsarnas barndomsminnen från Närkeslätten: "I december 1941 fick jag följa med mor in till Örebro, och upptäckte Rekord-Magasinet"

På Närkeslätten i sydöstra Vintrosa ligger Nybble herrgård – förr en slottsliknande byggnad på fyra våningar, med flygelbyggnader och massor av hus av alla de slag, bostäder som ekonomihus. Här bedrevs jordbruk med massor av åkrar och ängar, kor och hästar.

1940 sökte de en person som skulle ansvara för gårdens 14 arbetshästar, vara den förste och siste att se till dem på dygnet, sköta om smärre blessyrer och även kunna sko dem – ett jobb för min far. 1 maj 1940 blev det alltså tack och adjö till den vackra naturen uppe vid Hidinge där vi tidigare bott.

Men det var ju en storslagen utsikt utöver slätten, särskilt norr- och västerut – de blåa bergen syntes ju på avstånd, alltid någon tröst. Tyvärr fick jag kikhosta omedelbart, och därefter kom så en ögoninfektion, så detta stoppade mig från skolgång hos den snälla småskollärarinnan Ulrika Josefsson. I stället fick jag studera starar i den stora granhäcken, som skyddade oss mot blåst.

Nu bodde vi i ett tvåvåningshus, där övervåningen hade varit trädgårdsmästarbostad, två rum och kök, och mitt i en stor hall som saknade eldstad. Undervåningen var en stor tvättstuga och en bagarstuga. Men väl på benen igen fick jag massor av kamrater, ungarna runt Nybble fyllde väl två tredjedelar av Granhammars skola. Allt som hände här är en omöjlighet att berätta, det här får bli små brottstycken.

Ägaren till Nybble gård var August Nordstrand. Han och hans hustru Augusta hade köpt gården 1891, den omfattade nu 1 000 hektar åkermark samt en del skog. I herrgården arbetade en husa, en köksa och två pigor – på gården i övrigt en rättare, en stallare, två drängar, två ladugårdskarlar, sex torpare, en kusk eller chaufför hade det också funnits. Ett tomt hus på fem lägenheter vittnade om att det funnits fler arbetare, en rejäl traktor, en John Deere med järnhjul var kanske tänkt att ersätta dem.

I augusti kunde jag äntligen börja i Granhammars skola hos Ellendina Teckman. Hon hade undervisat där sedan 1914, då hade hon 32 elever. Nu var vi 17, fördelade på tredje till sjätte klass, men 1943 kom vi ändock upp i 29 elever – ett par barnfamiljer hade flyttat in på Norra Folkavi, samt att det hade kommit flyktingbarn från Finland.

Teckman var en mycket duktig lärare, det fanns tydligen ingen på min tid som inte kunde läsa, skriva eller räkna hjälpligt när de slutade skolan. Men det var faktiskt några hon inte kunde lära att sjunga, så vi fick fritt ämnesval. Jag läste till exempel ut skolbiblioteket samt ritade och målade.

Min skolväg gick i rät vinkel två plus två kilometer, men på vintern blev det endast två kilometer, det var ju snö på den tiden. Jag var alltid svårväckt, så när fröken ringde in på morgonen var jag oftast sist, hade cirka 200 meter kvar, men hann ändå in!

Fröken Teckman värnade mycket om vår fysik. Vintertid fick vi ofta åka skidor eller skridsko när det var gymnastiktimme, sommartid fick vi träna idrott för att stå oss i kampen på Bergavallen när det var årlig tävlan mellan skolorna. Dessutom fick vi bastubad en gång i månaden och tandläkarbesök vartannat år.

Naturligtvis hade vi skolresor också, en gång till Örebro för att se museet på Örebro slott samt åka skridsko på Eyravallen, en gång till Ulvgrytsstenarna och en gång till Bergavallen. Något som också var uppskattat var ju skurlovet en gång varje termin.

Min bänkkamrat Åke Eriksson visade sig också vara min närmaste granne. Vi kom att ha mycket skoj och blev vänner för livet. Han bodde på granngården, som kallades "Lilla Nybble". Ägaren där hette Gustav Larsson, och hade tagit över alla kommunala uppdrag efter Nordstrand när denne ansåg sig för gammal.

Det var bara en allmänning mellan gårdarna. Den kallades tomten, eller "töm'ta" som alla sa. Alla lador, logar, stall och ladugårdar var tillåtna lekplatser för oss – att vi inte skadade oss på några gafflar, grepar, liar eller maskiner som fanns är nog ett under.

Idrott var väl annars vårt stora intresse, på tomten ordnade vi idrottsplats. Där fanns också en stor damm där alla ungar badade på sommaren, åkte skridsko och spelade bandy på vintern. Dammen hade gyttjebotten, men dög likafullt att ta upp is ur, för att kyla mjölk i ladugårdarna med.

Andra världskriget pågick ju. Medan jag och Åke lekte krig med hemmagjorda träbössor, kommenderades till exempel min far till Kopparholmen utanför Arkösund för att bygga försvarsfort. Där var 36 man samlade, ledda endast av en kraftig smed från Stora Mellösatrakten. Lottor åkte ut med mat från Arkösund, och en gång i veckan kom en fänrik ut och kollade att gubbarna hade gjort något!

Under krigsåren var ju Sverige otroligt beroende av sin jordbruksproduktion, därför slapp min far undan kommenderingar ganska bra. En gång blev han av misstag inkallad till Sannahed, men blev hempermitterad redan andra dagen. Sedan blev det endast en gång till, det var vintern 1944 då han blev inkallad till Karlskoga för att försvara Bofors. Även då saknades befäl, varför min far fick bli gruppchef.

Det fanns ett centrum vid Nybble också, ett vägskäl där vägen förgrenade sig mot Knista, Kräcklinge och Vintrosa Sanna. Där fanns det diversehandel, mejeri, handelsträdgård och mekanisk verkstad. Lantbrevbäraren, som cyklade i ur och skur från Vintrosa, slutade sin tur här. Efter slutad skoldag gick flera barn hit för att ta med post och tidningar hem.

I december 1941 fick jag följa med min mor in till Örebro, och upptäckte Rekord-Magasinet – en tidning fylld med äventyr och idrott, som jag ögonblickligen prenumererade på. Den dagen som den kom, hade jag alltid stort sällskap hem.

Veckopeng var ett okänt ord på den tiden, men man kunde tjäna pengar sommartid genom att plocka jordgubbar hos trädgårdsmästaren, gallra rovor hos bönderna och kratta grusgångarna vid herrgården. På hösten var det potatisplockning – då ringde bönderna till vår lärarinna och beställde det antal ungar de behövde, det var rena arbetsförmedlingen!

August Nordstrand avled 20 augusti 1941, hans hustru Augusta avled 8 februari 1942. Dottern Ragnhild med sällskapsdam flyttade hem, varför husan Amanda och köksan Ester arbetade kvar.

1943 fyllde min far 40 år och många släktingar samlades, varför vi fick låna några dricksglas av den snälla Ester. När vi alla var församlade i vardagsrummet på söndagskvällen, dörren var stängd till den kalla hallen, hörde vi några steg komma uppför trappan och gå mot dörren. Vi väntade att någon skulle komma in, men ingen kom, och ingen var utanför. Nästa dag var min mor i köket och hörde någon komma uppför trappan, men ingen kom in, då tog hon resolut och bar tillbaka glasen, och därefter hörde vi inga mer steg.

Det flyttade in en inspektor på gården för att leda arbetet. Han kom själv ut med arbetsorder på morgonen, vilket egentligen gjorde rättarens arbete överflödigt. De hade köpt en ny traktor till gården, en smidig Allis Chalmers. Den blev rättarens favorit, och nu kunde min far få köra John Deeringen. Men ändå, traktorer i all ära, det vackraste jag tror jag såg på Nybble var när sju gubbar plöjde efter varandra med hästar – och det var helt raka rader.

Det fanns en grusgrop vid Nybble, det var allas vårt Alperna på vintern. Det var de brantaste backarna som fanns på slättlandet, och där åkte vi både störtlopp, slalom och backhoppning – rekordet i backhoppning var visst 4,10 meter.

1944 kom påbud att nästa årsklass skulle gå sju år. Vi reflekterade inte mycket över det, men det var ju ett bra sätt att öka elevantalet på skolan. Tyvärr fanns ingen färdig läsplan för sju år, så vi fick läsa om det mesta från sjätte klass. Samhällslära var ju nytt, och kanske också en aning matematik, därför kom konfirmationsundervisningen som en räddande ängel. Vi var fyra grabbar som tog oss ned till kyrkoherde Morén varje tisdag.

Morén var snäll, berättade mycket historier, men var lite sjuklig – så vi fick en hjälppräst, pastor Sidwall, som genast vann vår sympati. Nu var det allvar på lektionerna, men han var ju rätt ung så på rasterna var han som en i gänget.

Konfirmationen var på pingstdagen, samma dag gick Kumlaloppet på cykel med idolen "Svängis" Johansson över Sannamon och Nybble. Pingstdagen tjänstgjorde båda prästerna, skulle vi då hinna se Svängis klockan 14? Sällan har fyra nykonfirmerade grabbar försvunnit så fort från kyrkbacken som då, men vi hann faktiskt se alla cyklisterna och kom i sinom tid hem till väntande släkt och vänner.

Sedan var snart skolan slut, det blev fred i Europa och det var dags att ge sig ut i vuxenlivet och hitta ett arbete. På Nybble gård kom sonen Fabian hem från USA och tog över styret, och allt gick mot täckdikade åkrar och kreaturslöst jordbruk. Snart kunde en man med monstermaskiner sköta hela gården. Den gamla tiden var slut!

Ingemar Andersson, Örebro

