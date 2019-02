Läsarnas biominnen: "Plötsligt kom den stora nyheten att Esther Williams skulle komma till Stockholm"

Mitt stora filmintresse väcktes när jag var väldigt liten. Jag var bara fem år när pappa cyklade iväg till biografen med mig på pakethållaren, till min första matiné.

Min stora lycka var att pappa, Wiktor Löwgren, var biografvaktmästare på biograf Rivoli i vår lilla by på landet och därför fick jag gratis se alla matinéer till att börja med. Pappa tog inte bara emot biobiljetterna. Strax innan filmen skulle börja öppnade han ett skåp, med en alldeles speciell tung, sötaktig doft och inne i skåpet fanns många strömbrytare och extraproppar. Där släckte han salongsbelysningen, bara nödutgångsskyltarna lyste och biografmaskinisten startade filmen.

Ibland fick pappa tända ljuset i biosalongen, gå fram till första bänk och meddela att filmen tyvärr gått av eller brunnit – så det var bara att få pengarna tillbaka och gå hem.

Där jag satt, allra längst fram på första bänk (det var träbänkar på den tiden) fanns det ett gnistgaller framför och när mörkret lagt sig i salongen så kände man värmen och kunde både se och höra gnistorna från den stora vedkaminen där bakom.

Det var underbart att sitta på första bänk och ha hela filmduken framför sig, så nära. Men när det blev otäckt, ofta räckte det med dramatisk musik, tog jag min tillflykt längst bak i salongen. Där fanns pappa, och jag kröp upp i hans knä och stirrade på den gröna nödutgångsskylten tills det blev lugnare musik och dagsljus igen på bioduken. Då gick jag tillbaka till första bänken, och så där kunde jag trava fram och tillbaka några gånger per film.

Jag blev äldre, slutade sitta på första bänk, gick fortfarande in gratis, men ett oväntat problem dök upp. Jag kunde aldrig smita in på barnförbjuden film för pappa var mycket noga med att man skulle ha rätt ålder för det. Jag minns när "Hon dansade en sommar" med Ulla Jacobsson visades på biografen. Det var fullsatt i salongen och jag tillsammans med min bästa kompis Britt stod utanför biografdörrarna och smyglyssnade, men vi uppfattade bara John Elfströms tordönsstämma, han var visst präst.

Gåvan, så hette NTO-lokalen där biografen var inrymd, och där fanns en läktare där man med förkärlek satt när man gick på bio i vuxen ålder. Ibland blev det lite för stökigt där och då kom pappa uppför trappan. Bara han visade sig på läktaren blev det tvärtyst. Så gick han ned igen och ordningen var återställd.

Min stora filmidol var Esther Williams, Hollywoodstjärnan som var enormt duktig att simma, dyka och dansa vattenbalett. Britts idol var Doris Day. Vi samlade bilder och urklipp, köpte och bytte idolkort och vi hade en stadig förbindelse med Bror Lundbergs tobakshandel på Karlavägen i Stockholm där vi köpte de senaste idolkorten.

Dessutom hade jag ju Filmjournalen, som jag klippte bilder ur. Filmerna på modet var Neptuns dotter, Genom eld och vatten, Söderhavets sång och många andra. Jag hade samlat cirka 600 bilder på Esther Williams och var mycket stolt över samlingen. En helbild av henne följde med som reklam när Söderhavets sång visades. Den fick jag och hade hemma i vårt hobbyrum i källaren.

Plötsligt kom den stora nyheten att Esther Williams skulle komma till Stockholm och då skulle det finnas en chans till ytterligare fina bilder, tänkte jag. Några dagar innan hon skulle komma till Sverige ringde lokaltidningen Arbetarbladet och ville intervjua mig om min idolsamling och dagen efter ringde kvällstidningen Expressen och ville intervjua mig och ta några kort med mig och min idolsamling.

Dessutom skulle jag bli bjuden till Stockholm för att få hälsa på min idol. Jag blev överlycklig men också nervös. Jag kunde ju inte tala engelska, men lärde mig bra uttal på "How do you do?"

Lyckan blev kortvarig. Jag fick ett telefonmeddelande från Expressen att Esther Williams schema i Stockholm kortats med flera timmar på grund av ett nyplanerat besök i Köpenhamn så tyvärr fanns ingen tid för mitt korta möte med min idol.

Besvikelsen var oerhörd, men den dämpades efter några dagar när jag fick de mest underbara foton med personliga hälsningar, där hon beklagade om hon gjort mig besviken. Det kom jag över ganska snart, jag fick ju fina bilder.

På tal om bilder så kunde man alltid få en bonusupplevelse varje gång pappa kom hem efter bion och eldade upp de rivna biljetterna i vedspisen. Det var som att se i ett färgsprakande kalejdoskop varje gång.

Mitt filmintresse är fortfarande stort men numera sitter jag kvar i bänken även om det är otäckt på bioduken och musiken är dramatisk.

En av fördelarna med att vara pensionär är de eftermiddagar när pensionärsbio visar samma filmer som kvällstid, men med pensionärsrabatt och garanterat fritt från bingar med popcorn.

Iris Lövgren, Örebro

