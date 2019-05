Se vimmelbilderna från det kära återseendet: ”Snygga tjejer och stiliga pojkar hade blivit rara tanter och mysiga gamla gubbar”

"Den 9 och 10 maj träffades ett drygt tjugotal gamla elever från Socialhögskolan, som började sina studier i Örebro vårterminen 1969. Det var, för oss som hade möjlighet att komma, ett glatt och kärt återseende sedan våra vägar skildes för nästan 50 år sedan. Vi var ett 60-tal förväntansfulla ungdomar som kom till Örebro vårterminen 1969, varav åtta av oss fortfarande är Örebro trogna.

Vi träffades på konditori Terazza, som på den tiden var vårat ”stamfik” då det låg tvärs över gatan från de lokaler där Socialhögskolan var inrymd under sina första år i Örebro. Efter något år flyttade skolan ner till nybyggda lokaler på Eklundavägen, där landstinget sedan flyttade in, innan Högskolan/Universitetet byggdes i Tybble och Socialhögskolan flyttade in där.

Det var som sagt ett roligt och spännande återseende, och till hjälp att känna igen varandra hade alla en uppförstorad bild från det gamla klasskortet på sig. Dessa bilder skilde sig väsentligt från hur vi ser ut idag – snygga tjejer och stiliga pojkar hade blivit rara tanter och mysiga gamla gubbar. Vi tog också några nya ”klassfoton” för att föreviga tillfället.

Till kvällen samlades vi på Rosengrens skafferi, där vi serverades en mycket god buffé i de nya lokalerna i Örebro Gamla Teater. Det blev en minnesvärd afton med mycket prat och många glada skratt och även lite sång.

På fredagen samlades vi vid Slottet för att åka på en busstur genom ett Örebro, som förändrats mycket under de 50 år som gått. Vi avslutade bussresan vid Universitetet, efter en nostalgitur förbi de nu rivningsfärdiga studentbostäderna i Brickebacken där många av oss bodde under studietiden.

På Universitetet fick vi information av enhetschef Britt-Louise Toresson om hur socionomutbildningen ser ut idag, och hur den utvecklats genom åren. Vi tog också en promenad genom det imponerande campusområdet och avslutade med en god lunch på universitetsrestaurangen Kraka.

Sedan skildes vi efter två omtumlande och minnesvärda dagar med nya minnen från vår gamla studiestad Örebro."

Pelle Brandell, Örebro

Kolla in bilderna från återträffen:

Snart dags för återträff?

Då är du i efterhand välkommen att mejla in och berätta om ert gäng och om återföreningen. En nytagen bild behövs också, och ­väldigt gärna också en gammal bild på er. Är ni ­inte alltför många behövs också era för- och efternamn, samt nuvarande bostadsorter.

Om du vill mejla: Då gör du det till [email protected] Är det vanligt brev som gäller är adressen: NA, Familjeredaktionen, Klostergatan 23, 701 92 Örebro.