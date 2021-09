Lastbil med korv och skinka välte på E20

Larmet inkom vid 03.24 på natten mot onsdag. En lastbil hade hamnat på sidan och låg delvis över vägbanan. Transporten kom från Skara på väg i nordostlig riktning när den välte i nedförsbacken strax innan infarten mot Tived. Räddningstjänsten och ambulans larmades till platsen. Föraren fick föras till sjukhus med oklara skador.

Lastbilssläpet totalförstördes och den last den hade med sig vällde ut över vägrenen. I en flera ton tung driva vid vägkanten låg lasten, som bestod av charkprodukter, som skinka, korv, hamburgare och köttfärs.

Lena Gribing, som har sina får i hagen intill vägen, fick ett samtal vid klockan 06 på morgonen.

– Det var räddningstjänsten som ringde och bad oss flytta fåren, berättar Lena.

Det var snabbt gjort eftersom de har en hage alldeles i närheten. Sedan började bärgningsarbetet. Först bärgades lastbilen och släpet. Sedan fick en grävmaskin användas för att flytta den stora lasten.

– Det här ska köras iväg på deponi, berättade Viktor Bäckström på Glanshammars åkeri, som jobbade på platsen.

Bärgningsinsatsen och saneringen efter olyckan pågick under hela dagen och E20 var periodvis avstängd under bärgningen. Det ledde till långa köer under dagen.