Låt barnen plaska i sommar

Det är med förvåning jag läser om att Örebro kommuns plaskdammar ska vara stängda denna sommar. De senaste åren har plaskdammarna varit stängda av olika anledningar, vissa mer underbyggda än andra. Ett år användes vattenbristen som anledning att stänga plaskdammarna – men villaägare kunde utan straff fylla sina privata pooler. Ett annat år skyllde man på tekniken och läckor. Nu är pumpar bytta och läckor fixade men dammarna ska vara stängda ändå. Nu sägs det att vattnet blir smutsigt. För flera år sedan slutade Örebro kommun att rena plaskdammsvattnet med klor. Enligt kommunens webbsida renas plaskdammarna istället med brom. Klor är ett väldigt vanligt och effektivt medel för att rena vatten och många kommuner använder klor i sina plaskdammar. Kan smutsen i Örebro kommuns plaskdammar bero på att kommunen inte använder klor?

Varför har just Örebro kommun så stora utmaningar med att hålla sina plaskdammar öppna? Det räcker att åka någon minut över Närkeslätten, till Kumla, för att hitta plaskdammar som är igång sommar efter sommar. Jag har funderat på detta. Med tanke på den mycket komplexa verksamhet som Tekniska förvaltningen har, kan förklaringen inte vara bristande kunskap. Klarar man av att driva vattenreningsverk och vattentorn har man nog tillräcklig kunskap för att hålla igång några plaskdammar. Handlar det kanske om en dold besparing – att stängda plaskdammar sparar in någon miljon per år?

Snälla, för barnens skull - öppna plaskdammarna!

”Carl”

Örebro