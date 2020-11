Låt dem stanna!

Om någon behandlas illa i sitt land så har den personen rätt att fly till ett annat land och få bo där, - FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 14.1.

Alla barn har rätt till liv och utveckling, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, - Barnkonventionen.

Ändå har det fattats beslut att utvisa en familj som bott här i mer än fem år. De kom hit från Syrien men ska skickas till Egypten där mamman kommer ifrån och har sin släkt. Släkten vill dock inte ta emot dem så de har ingenstans att ta vägen. Pappan ligger begravd här i Sverige. I Egypten kommer familjen att leva under ständigt hot på grund av sin religion. Alla människor har rätt till trygghet och religionsfrihet och ska få bo i ett annat land om de är hotade på grund av sin religion och detta beslut går helt emot det. De fick beskedet den 4 november och ska utvisas den 10, och hämtas av polisen redan den 9. Beslutet gav dem alltså bara fem dagar på sig att packa ner de fem senaste åren av sina liv.

Många har skolkat från lektioner ända sedan beskedet för att på heltid jobba med det här ...

Ett av barnen går i klassen ESA20 på Karolinska gymnasiet här i Örebro. Hennes dröm är att bli matte- eller bildlärare, nu krossar Migrationsverket den drömmen.

Hennes klass startade en insamling som i nuläget har över 30 000 underskrifter. Det har spridit sig över hela Örebro och till andra städer. Den har stöd av politiker, jurister och folket, men beslutet har inte ändrats. Många har skolkat från lektioner ända sedan beskedet för att på heltid jobba med det här, de har knappt sovit på flera dagar. En demonstration hölls i lördags, Fyrtio 16-åringar (de fick inte vara fler på grund av Corona) satt i regnet, med skydd av polisen eftersom information kommit om att Nordfront tänkte demonstrera emot.

Migrationsverket har kontaktats, och en grupp av ungdomar gick dit. Där blev de inte insläppta utan fick höra att de skulle ringa eller skicka mail, som redan gjorts flertalet gånger. Samtidigt släpptes andra in.

Det finns ett litet hopp, och ju fler som hjälper till, desto större blir det.

Jag är född i Sverige, och har levt hela mitt liv här. Jag går i parallellklass med tjejen på Karolinska Gymnasiet. Sedan i onsdags har jag försökt föreställa mig hur det skulle kännas att veta att man inom några dagar måste lämna sina vänner, sin skola, sitt liv. Att se dagen komma närmare och närmare och inte kunna göra någonting för att stoppa det.

Det finns ett litet hopp, och ju fler som hjälper till, desto större blir det. Jag ber dig inte att göra något som förändrar ditt liv, jag ber dig att ge oss ett par minuter av ditt liv. Gå in på @esa20karro på Instagram, där finns mer information och framför allt en länk till namninsamlingen. Dela och sprid budskapet. Att skicka en familj till ett land där de kommer leva under hot är inte rättvisa, det är inte humanitet. Så se oss, hör oss, hjälp oss! Skriv under namninsamlingen och stå upp för det som är rätt! Det är bråttom.

Hanna Lutteman