Låt inte egoism förminska klimathotet

Som svar på två miljöpartisters uppmaning till fakta om klimatet publicerar A-K i sitt NA för femtioelfte gången samma desinformation – havsnivån stiger precis som vanligt. Jag vägrar upprepa mina motargument! Redan 2013 uppgav IPCC [1] att tidvattenmätningar (med A-K:s ”peglar”) och satellitdata var samstämmiga: nivåhöjningen mellan 1971 och 2010 var 3,2 (±0,4) mm/år, långt över A-K:s värde. Idag är det 100 procent större [2], eftersom nivåhöjningen skenar. A-K:s värld sträcker sig ända till våra kuster, där landhöjningen efter inlandsisen fortfarande pågår. Eftersom havsnivåhöjningen är ett medelvärde över hela jordklotet betyder landhöjningen här och närmare polerna att havsnivåerna på andra håll ökar desto mer, långt över medel. Betänk att Jordens medeltemperatur mellan de två senaste istiderna var 0,5-1 °C högre än idag (vi är snart där) och havsnivån låg 6-9 meter högre [2].

Svaret i övrigt innehåller A-K:s vanliga budskap: A-K:s klimat är bra nu och blir bara bättre. Och A-K:s skattepengar ska minsann inte slösas bort på några klimatåtgärder. Simpel klimategoism?

Ett medel är klimatpassivitet – och därmed åstadkomma olika slags extremväder, översvämningar förstås, men hos oss torrår, missväxt, megaskogsbränder och desperata flyktingströmmar ...

Kemisten och författaren Maths Nilssons nyutkomna Spelet om klimatet [3] avslöjar hur fossil-lobbyn arbetar. På avlöningslistan återfinns ”forskare” som A-K brukar åberopa, även så i svaret. Jag skänker ett bokexemplar till debattredaktören, med förhoppningen att slippa mer desinformation. Säpo uppmärksammar i sin årsbok [4] faran accelerationism, att skynda på en samhällskollaps; ett mål flera inrikes grupper delar med statsanställda nättroll. Ett medel är klimatpassivitet – och därmed åstadkomma olika slags extremväder, översvämningar förstås, men hos oss torrår, missväxt, megaskogsbränder och desperata flyktingströmmar [2].

A-K! Klimathotet är alltför allvarligt. Jag ser det som skamligt att ni två välbärgade, välutbildade och yrkeskunniga äldre män (”dudes” [5], [6]) uppviglar till klimatpassivitet. Med er bakgrund: Ersätt er hopplösa kamp för fossilbränslena med något konstruktivt, gärna en kamp för förbränningsmotorerna (med biobränslen), så att dagens miljontals bilar kan köras vidare med gott klimatsamvete. Ingen har hittills (för mig) bevisat att elbilarna är lika bra för klimatet som metanoldrivna fordon, sett över livscykeln. Ni kan exempelvis bearbeta tillverkarna att optimera sina Otto- och dieselfordon för metanol (och derivat)!

I Danmark [7] rullar nu 100 ”bensinare” på metanol – och tankar på OK och Circle-K – i ett tvåårstest. Helt utan konverterings-kit, bara enkel och billig omprogrammering av databoxen [8]! Moderna bilmotorer, både turbo och direktinsprutning!

Ni andra – nej-sägare och klimatpassiva: Aktivera era politiker! Men med krav:

►Ingen klimatpopulism, där skattepengar ödslas utan tanke på kostnadseffektiviteten och klimatnyttan. Typexempel elcyklar, elbilar (som gynnas flerfaldigt men slipper betala för batteriåtervinning) och solceller (som gynnas lika oavsett vad de presterar).

►Inget klimathyckleri. Typexempel regeringens satsning på ”världsunika” Hybrit för stålframställning med fossilfri vätgas. Hellre Hybris; ett förtäckt företagsstöd till SSAB? Nödvändigt för att inte utkonkurreras av andra aktörer som ThyssenKrupp Steel, först i världen med vätgasinsprutning i masugn [9].

Få era politiker att satsa ärligt på klimataktivitet – nu!

Per-Åke Andersson

