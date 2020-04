Låt inte snålhet kosta någon livet

Coronapandemin! Äldreomsorgen står inför en katastrof. Från flera håll i landet får vi rapporter om att åtskilliga vårdboenden och hemvårdsgrupper är drabbade – såväl de gamla som personal.

Nu är det på tiden att våra styrande i Örebro tar detta på allvar och ger oss de rätta verktygen för att hantera situationen, att skydda våra äldre och samtidigt skydda personalen. Det åtgärdas smidigt genom att minimera antalet personal som går till varje kund, att ej ha personal springandes mellan avdelningar eller grupper att dra in icke akuta hjälpinsatser såsom tillsyner, promenader, samvaro, städning och flera duschar i veckan – man kan ringa kunden istället.

Som det är nu så är jakten på brukartid viktigare än våra liv uppenbarligen. Ge oss betalt för planerad tid, inte utförd tid. Under denna pågående kris- hjälp oss rädda liv, inte jaga pengar! Och framförallt ge all omvårdnadspersonal all behövlig, adekvat skydds-mundering som krävs oavsett var man jobbar– ingen ska behöva dö på grund av snålhet!

”Kämpande Undersköterska”

Örebro