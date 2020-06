Låt mig få göra en insats

Hej staten och allihop!

Jag är specialistsjuksköterska som jobbat privat under några år. I och med coronakrisen väcktes mitt intresse för intensivvård. Vill in i hettan. Vill göra riktig skillnad igen. På golvet. Så jag sökte till vidareutbildningen till Intensivvårdssjuksköterska. En ettårig utbildning som ger en magisterexamen. Min privata arbetsgivare gav mig tjänstledigt under förutsättning att jag blev antagen. Vi tänkte båda att i detta läge, när vården skriker efter nya förmågor, så antas alla som vill, orkar och kan... Döm om min förvåning då jag blev reserv. Plats 56. Min tjänstledighet drogs in. Blir jag mot förmodan antagen till hösten, det vill säga inringd av skolan när andra hoppar av, ja då får jag tacka nej. Bra tänkt staten. Mycket bra.

”En Iva-syrra som fattas nästa år”

Örebro