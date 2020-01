Låt polisen utreda min ”penningtvätt”

Jag ägnar mig åt penningtvätt.

Eller, rättare sagt min bank anser att jag ägnar mig åt penningtvätt.

För att lära känna mig så skickar de ut detaljerade frågor om jag nästa år tänker sälja något på blocket och därmed få in något annat än förväntad inkomst, om jag har tänkt köpa en tröja från Tyskland eller resa till Norge och därmed behöva växla in valuta eller om jag rent av kommer att ärva någon!

Trevligt att banken tror att jag har så lång framförhållning. Mindre trevligt och ett rent resursslöseri att behöva svara på dessa frågor tre gånger om året. Minst. Senaste halvåret har jag svarat via en blankett, en gång via internetbanken, en gång via telefonbanken med personlig service och nu åter via en omfattande blankett.

Så, banken anser uppenbarligen att jag ägnar mig åt penningtvätt. Nå, låt polisen få avgöra det. Så att Swedbank, sedan kan ägna sin omsorg åt någon annan med lite mer på kontot än en med låg sjukersättning har.

”Svarar penningtvättaren, ja?”

Örebro