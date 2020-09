Låt solen skina över solcellerna!

Heja Elisabet och Staffan!

Allt sunt förnuft säger att era solceller ska få sitta kvar (NA 18 september). Samt att områdets alla grannar borde både tillåtas och uppmanas att följa ert exempel. Liksom alla andra med ett tak i soligt läge. Jag håller mina tummar och önskar er stort lycka till i Mark- och miljödomstolen!

Det är så beklämmande och riktigt skrämmande att våra Stadsarkitekter helt i onödan motarbetar goda initiativ. Jag killgissar att långt över 90 procent av Örebro kommuns innevånare anser att i detta både det tramsas och slösas skattemedel.

Om 30 år när solcellerna i fråga gjort sitt och blir utbytta mot ny, extremt mycket mer effektiv och i dag för allmänheten ännu okänd icke takdöljande teknik, så finns taken kvar, oskadade och bevarade. Och under tiden så har det producerats stora mängder MWh miljötrevlig el på Hanssons tak. Och förmodligen så har i stort sett ingen under tiden saknat synen av de röda kuporna.

Jag blev smärtsamt medveten om då biträdande stadsarkitektens framtidsfientliga inställning 2013 då min ansökan om bygglov för att dölja mitt tak med lika fula solceller som Hanssons föreslogs att avslås. Det visade sig att även mitt hus låg i ett kulturinventerat område där det absolut viktigaste för hela områdets karaktär var de orörda takfallen.

Den då sittande byggnadsnämnden var antingen klokare än dagens eller bara svagare för trycket i media, för de gick enade emot Stadsbygnadskontorets tjänstemän och biträdande stadsarkitekten och beviljade mitt bygglov. Oavsett vilket – en eloge!

Panelerna kom upp och sedan dess har dom så här långt bidragit med 60MWh bekymmersfri solel till min och mina närmaste grannars förbrukning.

Då var det ganska ovanligt med solceller på villatak och många stannade till och var nyfikna. Alla dessutom positiva.

Kanske har någon förfasats över fulheten och saknat områdets gamla karaktär. Det är dock inget som kommit mig till kännedom. Men kanske har denna lilla andel av stadens innevånare för att undvika obehaget tagit omvägar.

I så fall – Välkomna åter om 30 år!

Tomas Ekström

boende under Eyraområdets mest förfulade takfall