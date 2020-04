Låt staten återta det som privatiserats

Dagligen ser vi hur coronakrisen skapar rapporter om den usla arbetsmiljön som landets vårdpersonal har. Nödvändig skyddsutrustning saknas och bemanningen är under all kritik. När sedan lösningarna på dessa problem dyker upp bör vi påminna oss själva om hur just marknaden ”löste” allt under hösten 2019. Företaget Apotekstjänst, som tidigare sålt porrflm och brasved, skulle nu axla ansvaret för vårdleveranser i Örebro. Vi vet hur det slutade. Marknaden, med vinstmaximering som mål, klarade inte av att lösa uppgiften.

Nu kryper också några av Sveriges värsta nyliberaler till korset för att erkänna sina synder. Ulf Kristersson (M), en politiker som förespråkat privatiseringar av allt, vill nu se et statligt sjukvårdslager. Tidigare socialministern Göran Hägglund (KD), som ansvarade för privatiseringen av Apoteken, gör en kungspudel och ”ångrar beslutet”. Istället skriker nu alla efter planering och struktur. Det säger något om hur den ”fria” marknaden fungerar i praktiken.

När samhällsviktig verksamhet utsätts för privatisering och marknadslösningar kommer det innebära slimmade lager och en nedbantning av verksamheten. När vinsten blir viktigare än att ta hand om medborgarna kommer underbemanning och bristen på materiel att bli ett ”normalläge”. Ska det behövas en pandemi, som kräver ännu mer av sjukvården, för att vi ska ställa oss frågan:

Är det dags för statlig ägande av samhällsviktig verksamhet och produktion?

Morgan Pettersson

lärare

Kent Andersson

sjuksköterska

Mattias Backteman

rörmokare

medlemmar i Kommunistiska Partiet