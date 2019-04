Sångerskan Britt Damberg är död – Från Laxå till Melodifestival och skivinspelningar

Britt Lindroth, född Damberg, föddes egentligen i Köping, men kom som tioåring till Laxå tillsammans med sin familj. Här kom hon att växa upp.

"Jag hade ingen tanke på att bli sångerska när jag satt på kontorsstolen på Esab i Laxå."

Så berättade Britt själv i en NA-intervju 1969, men ödet ville annorlunda. För sången fanns i henne, och med hjälp av läraren Gunnar Lindgren kom den fram. Han ledde nämligen ABF-kurser i sång och musik i Laxå.

"Han betydde väldigt mycket för mig, och fick mig att tro på mig själv", beskrev Britt det hela.

Efter att ha medverkat i ett antal amatörtävlingar – bland annat kom hon 1954 tvåa i Flugans amatörtävling efter Siw Malmkvist – fick snart nöjesarrangörer runt om i länet upp ögonen för henne. Vann gjorde Frimis i Örebro, där Britt under en tid sjöng tillsammans med Hans Jörgens orkester. Under Laxåtiden uppträdde hon även med bland annat dragspelaren Egil Hauge, Örebro, och dansbandet Dixie från Karlskoga. Det var sena nätter och sedan arbete på Esab under dagarna.

Men så gav Hans Jörgens henne ett förslag. Orkestern skulle vidare på ett annat arrangemang, och ville ha henne med.

"Det var lite drygt att åka mellan Laxå och Örebro, så när Hans Jörgens erbjöd mig att bli proffs slog jag till."

Det blev början på en tio år lång period med flitigt turnerande och sång på heltid. Hon kom att engageras av orkesterledaren Seymor Österwall och senare av Leif Kronlund. Hon sjöng även med artister som Gunnar Wiklund och Lasse Lönndahl.

Britt Damberg turnerade flitigt i folkparkerna, och gjorde skivinspelningar. Bland annat låten "Hälsa Mikael från mig", "Johan på snippen-twist" och "Nya fågelsången". Den senare deltog hon med i uttagningen av Eurovision Song Contest 1959, och den kom att bli hennes stora genombrott för den bredare publiken.

1962 medverkade hon i kultfilmen "Raggargänget" tillsammans med bland annat Ernst-Hugo Järegård, Sigge Fürst och Laila Westersund.

I slutet av 60-talet trappade Britt Damberg ner på artistlivet, och valde en annan väg. Hon gifte sig med sitt livs kärlek, konstnären och författaren Björn Lindroth, och tillsammans kom paret att bli föräldrar åt två söner. Britt utbildade sig till förskollärare, men gjorde under åren även en del återbesök vid mikrofonen. Bland annat med Bunta Horns Dixilandsband och Rune Öfvermans trio.

"Jag fick nog av turnélivet under 60-talet. Det var roligt men tufft", sammanfattar hon det hela i en NA-intervju 1993.

Stockholm kom att bli hennes bostadsort, men hon återkom till Laxå då och då för att sjunga på hemmaplan. NA-artiklar från dessa tillfällen vittnar om ett stort intresse och många beundrare. I ett par intervjuer nämner hon en av dessa. Bland annat i en intervju gjord 1972:

"I det här sammanhanget kanske jag får avslöja att jag har en trogen beundrare i Laxå, som jag också hoppas få ett sammanträffande med. Lars Gustafsson heter han, och vi har hållit kontakt i flera år brevledes. Han har alla mina skivor, han skriver insändare och efterlyser mina låtar i radioprogrammen."

Så här i efterhand kan konstateras att Lars Gustafsson fullgjort sitt uppdrag som supporter, då det är han som uppmärksammar NA på Britt Dambergs död.

– Hon var en fantastiskt duktig sångerska, och det vore fint om du kan skriva så att NA:s läsare får veta att hon avlidit.

Britt blev änka 1999. Hon sörjs närmast av sambon Lasse Sandlin, samt sönerna John och Agi med familjer.