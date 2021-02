Laxå kommun föreslås ta hand om byggavfallet i Röfors – ”lämpligt för täckning”

Tjänstemannaförslaget ska behandlas på kommunstyrelsens sammanträde på onsdag och presenterades för ledamöterna på måndagen. Konkursboet, som förelagts ta bort massorna före den sista april, har enligt tjänsteskrivelsen använt alla sina medel på att köpa utrustning för att mäta temperaturen i avfallsbergen. Därför föreslås Laxå kommun ”ta initiativ”.

Såvida det inte kostar för mycket, föreslås avfallsbergen, både de siktade och osorterade, transporteras till den avslutade kommunala deponin Mosjötippen, som ska sluttäckas. Enligt skrivelsen anses det material som är utsorterat, som "en resurs". Innan konkursen krävde Sydnärkes miljöförvaltning att en del av materialet skulle avlägsnas eftersom det innehöll för höga halter av tungmetaller. Motsvarande material har tidigare också åtalsanmälts av Västerås kommun. Men det nämns inte i skrivelsen.

”Delar av utsorterat material är lämpligt att använda för täckning av Mosjötippen (under tätskiktet)”, står det i tjänsteskrivelsen.

Enligt skrivelsen måste det osorterade rivningsavfall som inte är siktat, sorteras innan det kan tas om hand. Det kan enligt skrivelsen förslagsvis gå till förbränning, materialåtervinning eller – täckningsmaterial till Mosjötippen.

”Man kan tänka sig att sortering sker på plats i Röfors eller, efter borttransport, vid Mosjötippen”, står det i skrivelsen.

Kommunstyrelsen har enligt skrivelsen 992 200 kronor kvar på sitt konto för oförutsedda kostnader för 2021, och 892 200 kronor föreslås användas till avfallshanteringen. Kommunen har också uppvaktat staten via Sveriges kommuner och regioner (SKR) och hoppas få pengar därifrån.

Tjänstemannaförslaget liknar det avtalsförslag och Letter of Intent, som skickades fram och tillbaka mellan återvinningsföretagets konsult och företrädare för både kommunen och det kommunala bolaget Laxå Vatten under hösten 2019, något som TV4 var först med att berätta. Avtalsförslaget och avsiktsförklaringen skrevs dock aldrig under, och kommunens företrädare har nekat till att de kände till det, trots att de både fick och svarade på mejlen.

Skillnaden mellan avtalsförslaget och det nya förslaget till kommunstyrelsen är att samarbetet då inte skulle ske direkt med kommunen, utan mellan återvinningsföretaget och Laxå Vatten, via med ett icke ännu startat företag som skulle heta Växtjord. Något sådant nämns inte i det nya tjänstemannaförslaget. Där föreslås endast att Laxå kommun ta initiativ till att ta hand om avfallet i konkursboet.

Rivningsavfallet hade samlats in och körts dit av det numera också konkursade företaget NMT, vars huvudmän utreds för bland annat miljöbrott. Affärsidén var att företaget Laxå bruks miljöåtervinning skulle bearbeta avfallet.