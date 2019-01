Barns rättigheter har inte tagits tillvara av socialnämnden

IVO har granskat åtta olika akter från Social- och omsorgsnämndens verksamhet i Laxå, tre hushåll med barn, och fem där det finns missbruksproblematik. En anledning till granskningen var en tidningsartikel i NA för ett år sedan, om personer som har ett pågående missbruk i Laxå kommun.

Ett resultat av granskningen är att IVO anser att nämnden inte tillräckligt tydligt har dokumenterat hur barns bästa beaktas i ärenden om ekonomiskt bistånd. Besluten som tagits har inte heller motiverats. Kravet på att inhämta barnets inställning i tillräcklig omfattning behöver fortsättningsvis analyseras av nämnden i Laxå.

I två av ärendena som IVO granskat, står det att nämnden beaktat barnperspektiv. Det står dock inte hur. I ett annat ärende, där nämnden avslagit en ansökan om bistånd till halva hyran från en barnfamilj, står inget om barnets situation eller vilken konsekvens ett avslag på ansökan kan få. Barn har enligt Socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention rätt att framföra sin åsikt.

Madeleine Maxe är socialchef i Laxå kommun och bemöter kritiken.

– Det handlar om är att på olika sätt minimera risken för att något moment faller bort under handläggning- och dokumentationsprocessen, från ansökan till beslut, säger Madeleine Maxe.

Nu jobbar nämnden med att lyfta fram barnperspektivet och barnets behov och situation mer tydligt i handläggningen av ekonomiskt bistånd.

– Det gäller framförallt i familjer som har långvariga hjälpbehov. I det utvecklingsarbetet ingår även att på ett mer aktivt sätt möjliggöra att barn får komma till tals i dessa frågor, säger Madeleine Maxe.

Ett utvecklingsarbete som bygger på att den sökandes behov och situation noggrant utreds, pågår parallellt som det pågår ett förändringsarbete tillsammans med klienterna. Självförsörjning är målet.

Ett nytt avsnitt har under 2018 lagts in i kommunens ekonomihandläggares utredningsmall, under rubriken "Barnets situation".

Social- och omsorgsnämnden har även i fall med vuxna hemlösa, missat att dokumentera besvärshänvisningar och beslutsmotiveringar i avslag.

IVO konstaterar att man inte kan ställa villkor på att en missbrukare måste delta i ett visst rehabiliteringsprogram för att få försörjningsstöd. Det innebär i praktiken att myndigheten utövar en sanktion som inte finner stöd i socialtjänstlagen. I en utredning från Laxå som IVO granskat, framgår att en klient ska följa sin planering genom att lämna prover och delta i insatser som främjar en framtida försörjning. Det är oklart om det är ett krav från nämnden eller om det är en frivillig planering. IVO uppmärksammar därför nämnden på att den inte får ställa krav på att en enskild ska delta i program för att beviljas ekonomiskt bistånd. Ett skäl till avslag kan dock vara att den sökande är inne i ett aktivt missbruk, och det har hänt vid några tillfällen i Laxå.

IVO tycker att åtgärderna som kommunen nu tagit med utvecklingsprogrammet är relevanta, men betonar att de måste följas upp så de verkligen får effekt. Något mer krav på åtgärd ställs inte på kommunen. IVO konstaterar också att det är vanligt i många kommuner att ansökningar om ekonomiskt bistånd inte handläggs i sin helhet och att det är vanligt förekommande att barnperspektivet oftast inte uppmärksammas.

NA har varit i kontakt med den hemlöse man som intervjuades i reportaget för ett år sedan.

– Det hände egentligen ingenting efter reportaget. Men jag har ingen kontakt med socialtjänsten nu eftersom jag jobbar, säger han.