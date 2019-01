På lördag blir det gospelmusik i Elvis-stil i Tiveds kyrka. För musiken står Eva Eastwood och bandet One Way Brothers, tillsammans med Hans-Eric Hägg, tidigare präst i Lerbäck-Snavlunda pastorat. Efterfrågan på biljetter var så stor så att man har satt in en extra konsert. Så två konserter blir det på lördag i Tiveds kyrka, en klockan 18 och en klockan 20. Biljetter förköps hos Ulla Carlsson. Arrangör är Svenska kyrkan.