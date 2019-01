Lundsbergs skola klarade sig genom stålbadet

Lundsbergs skola i Storfors i Värmland, är Sveriges äldsta internatskola och grundades 1896. Skolan drivs av en stiftelse där Johan von Scheele, företagare från Hasselfors, är ordförande sedan 2017.

De senaste åren har Lundsbergs skola gått igenom ett stålbad. Från att ha varit en skola med gott anseende, följde flera år med tidningsrubriker om våld och pennalism (som är en typ av kamratfostran där elever straffar andra elever). Skolinspektionen riktade skarp kritik mot skolan, som hotades med vite och under en period 2013 förlades med verksamhetsförbud. Rektorn sades upp och styrelsens ledamöter lämnade sina platser till förfogande. Det var i den här situationen som Johan von Scheele kom in i styrelsen. Under 1990-talet gick hans barn på skolan. Men han har själv aldrig gått på där.

– Efter studenten 2014 hade antalet elever sjunkit från cirka 200 till 130 på bara några få år, och flera av elevhemmen var stängda. Vi satt och tittade på siffrorna och tänkte: vad sjutton ska vi göra? berättar Johan von Scheele, som till vardags är ledamot i flera bolagsstyrelser och driver jordbruk hemma i Hasselfors.

Här behövdes en förändring om skolan skulle kunna fortleva.

– Lundsbergs skola är en av Storfors kommuns största privata arbetsgivare, så det var inte bara fråga om att rädda skolan, det var också en angelägen fråga för bygden, berättar Johan von Scheele.

Det var en tung tid för skolan och det har varit en lång väg tillbaka.

– Målsättningen för 2014 var att få styrsel på skolan igen. Personal och föräldrar hade totalt tappat förtroende för skolan, och målet var att få dem att börja tro på den igen. Både vad det gäller vad skolan står för, men också för vanliga banala ordningsregler. Det vi kan se nu är att det fungerade, säger Johan.

Det första som skedde var att bygga upp en ny styrelse och rekrytera en ny rektor.

Idag är Lundsbergs skola godkänd på alla punkter av Skolinspektionen och det är kö för att komma in på skolan. Till gymnasiet kommer man in på betyg och till nian kommer man in i turordning, beroende på när man söker. Och erfarenheten Lundsbergs skola gjort under resan tror Johan von Scheele kan appliceras på många andra skolor också.

Kritiken kom inte bara från Skolinspektionen, missnöjet från föräldrar och elever var också stort.

– Det var inte bara elever vi hade att kämpa med, det var ju också ilskna föräldrar. Varje familj hade sin syn på hur man skulle driva den här skolan, och de var ju vana vid att ofta få igenom sina synpunkter.

Tidigare var det lätt att komma undan med överträdelser från eleverna. Elever som hade brutit mot skolans regler och skickats hem under kortare eller längre period, skickade via sina föräldrar, inlagor till förvaltningsrätten. Efter tre dagar var de tillbaka på skolan igen.

– Vi kände att vi var maktlösa.

Kontentan blev att sätta tydliga regler.

– Till skillnad från tidigare har vi nu tydligt separerat internatet från skolan. Internatet är en separat enhet. Varje elev och deras föräldrar skriver under ett ett avtal med internatet som innebär att man lovar att följa reglerna, säger Johan von Scheele.

Skolan å sin sida följer samma lagar som alla kommunala skolor, så där behövs inget kontrakt.

Elever som överträtt reglerna har fått lämna internatet, men går fortfarande kvar på skolan. Idag gäller det för ett fåtal elever.

– Genom att separera internat och skola har vi lättare kunnat sätta reglerna. Det är inte föräldrarna som styr skolan. Skolan måste vara väldigt tydlig med vad vi står för. Sedan väljer föräldrarna skola efter det. Det ska inte vara tvärtom.

Vuxna sätter gränserna och bestraffningar får inte förekomma.

– Tidigare var det för lite vuxennärvaro, inte bara fysiskt. Den vuxne som är med är den som sätter ramarna. Vi lär också våra anställda att det är så viktigt att vi visar var vi står.

Idag är skolans ordningsregler synliga i varje klassrum. Det råder nolltolerans droger, alkohol och tobak. Andra exempel på regler är att på skolan ska man hälsa på varandra med ögonkontakt, använda ett vårdat språk och lämna ytterkläder och mössa utanför klassrummet. I klassrummet gäller exempelvis att komma i tid, vara förberedd, lämna mobiltelefonen i mobilstället och att räcka upp handen.

Skolan erbjuder också sysselsättning på elevernas fritid.

– Odiskutabelt är det så att om man mår fysiskt bra så presterar man bättre. Vi uppmuntrar till fysisk aktivitet och har goda förutsättningar för det, säger skolans nye rektor Christer Carlsson.

Skolan har en musikstudio för inspelning, har bra utrustning för bild och keramik och bygger nu en videoinspelningsstudio. Möäjligheter till träning finns bland annat i sportskytte, friidrott, löpning, fotboll och rodd. Skolan har ett båthus och bra roddutrustning, och några elever tävlar i landslaget i rodd. De sex olika elevhemmen brukar mötas i skoltävlingar där i stort sett hela skolan deltar på ett eller annat sätt. Nyligen invigdes också ett nytt träningscenter med gym.

– Vi har i bakhuvudet att försöka satsa på hästsporten också. Kanske kan man tänka sig att satsa på ett ridhus i anslutning till skolan, säger Christer Carlsson.

Med fyra år backspegeln kan Johan se tillbaka på en turbulent tid, men med gott hopp för framtiden.

– Vi hade en hemläxa att göra. Det som hände efter 2013 var att vi behövde en bättre styrning på verksamheten på skolan. De regler som oftast fanns i en pärm, måste också gälla i verkligheten. Det var ett jättejobb, men det gick att genomföra.

Fakta

På Lundsberg går idag drygt 200 elever och det är kö för att komma in. Redan nu finns elever som köar för att komma in på skolan år 2033. Lundsberg erbjuder inriktningarna natur- och ekonomisk på gymnasiet. Till hösten kommer också en samhällsvetenskaplig inriktning att starta. All undervisning sker på svenska, men skolan jobbar med att internationaliseras. Avgifterna för internatet är 225000 kronor per läsår för nior och 250000 kronor per läsår för gymnasister.

Vid flera tillfällen sedan 1990-talet har Lundsbergs skola anmälts till skolinspektionen efter rapporter om pennalism och misshandel. Skolinspektionen riktade skarp kritik mot skolan och hotade den med höga vitesbelopp eller stängning om man inte kom tillrätta med problemen.

Under 2013 eskalerade problemen och skolan fick under en period verksamhetsförbud. Styrelsens ledamöter lämnade sina platser och rektorn sades upp. Under en period leddes skolan av en konsult, och det är under den här perioden som Johan von Scheele väljs in som ledamot i styrelsen. Hösten 2017 väljs han till ordförande. Johan Harrysson rekryterades som rektor 2014 och lämnade våren 2018. Den nya rektorn heter Christer Carlsson, och började i juni 2018.