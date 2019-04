Maher riskerar blodshämnd om han återvänder till Afghanistan

I februari 2017 berättade NA den dramatiska berättelsen om Maher, tazdjikisk flykting från provinsen Kunduz i Afghanistan, nära gränsen till Pakistan. Efter tre avslag på sin asylansökan i Sverige fruktade han för sitt och sin familjs liv, då hans fru och fyra barn i Afghanistan lever under ständigt hot. Orsaken till det är att han 2015 under en kort tid återupptog en kärlekshistoria med en tidigare flickvän. Hon var nu gift med en man som anslutit sig till talibanerna. De återsåg varandra och ertappades i Mahers hemby. Kvinnan sköts omedelbart och Maher flydde. Sedan dess har hans familj levt under hot om blodshämnd från hans förra flickväns talibanska familj, och varit på flykt inom Afghanistan. De bor idag i staden Ghazni, i östra Afghanistan, där talibanerna under förra året anföll flera gånger.

Maher tog sig till Sverige 2015, men Migrationsverket trodde inte på hans historia och i slutet av 2016 avslogs hans asylansökan för tredje gången.

Under tiden i Sverige har Maher konverterat från islam till kristendom. Sedan han skickat in sitt dopbevis från Pingstkyrkan, startade Migrationsverketom hans asylprocess från början.

– Migrationsverket berättade att de strök ett streck över den gamla prövningsprocessen, berättar Maher, som nu lärt sig tala svenska.

En ny process startade med utgångspunkt i Mahers konvertering till kristendom. Under resan har han fått gå igenom förhör i Migratinsverkets regi, om hur genuin hans kristna tro är. Migrationsverket har nu gett avslag på hans asylansökan som konvertit, med hänvisning till att hans kristna tro inte kan fastslås.

I januari fick han sitt tredje avslag, och har nu sammanlagt sex avslag i den svenska asylprocessen. Och nu är han tillbaka på ruta ett.

– Hotet i mitt hemland kvarstår. Dessutom har fler saker hänt sedan flykten. På grund av hotet mot mig blev nyligen min svåger dödad under en resa med svärmor till Kunduz, berättar Maher.

Hans andra svåger mördades också nyligen, i Kabul.

- Vi vet inte om det är talibanerna som dödade honom eller om det var en bomb. Men händelsen för flera år sedan lever kvar och det finns fortfarande ett hot mot mig och min familj, säger Maher.

Mahers fru tar nu hand om både sina egna fyra barn och hennes brors barn tillsammans med sina systrar. Det är en svår situation, då alla män i familjen dödats.

Maher har bestämt sig för att samarbeta med Migrationsverket och tycker det är lönlöst att gömma sig.

– Jag samarbetar för mina barns skull.

Delar av hans släkt har också vänt sig mot honom. Han kallas för ”kafr”, det vill säga ”svikare" eller "otrogen", som är en benämning på en person som lämnat islam. Därför riskerar han att utsättas för hedersrelaterat våld i hemlandet.

- I Afghanistan finns ingen plats för kristna. Inte ens hos min egen familj, säger han.

Att försöka samarbeta med Migrationsverket har dock hittills inte haft någon effekt. Först kallades han till ett möte på Migrationsverket den 8 april inför utvisningen, vilket han har förberett sig inför. Men nu har mötet ställts in och ett nytt beslut fattats. Det gör gällande att ärendet har lämnats över till polis med hänvisning till beslutet i slutet av 2016. Trots att Migrationsverket tidigare sagt att den tidigare asylprocessen som avslutades 2016, inte gäller längre.

Han tror han har tio procents chans att överleva om han återvänder.

- 90 procents risk att jag blir skjuten, säger han.

Fotnot: Maher heter egentligen något annat.

Fotnot: NA söker Migrationsverket för kommentar.