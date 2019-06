Manchester United möter Laxå IF – matchfilmen funnen efter 31 år: "Det är ett stycke historia"

För ett år sedan publicerade P4 dokumentär historien om när Manchester United kom till Sverige och Laxå för att spela en fotbollsmatch mot Laxå IF:s div 4 lag. Skaparen bakom dokumentären, Alexander Carlsson, är den som skapade liv i historien och som sedan vann pris för årets bästa dokumentär 2018.

Matchen ägde rum den 6 augusti 1988 efter att Laxå IF:s dåvarande kanslist Matz Pettersson, även kallad Kolis, fått ett samtal från Nestor Lauren som sade sig vara Manchester Uniteds svenska manager. Det engelska elitlaget skulle vara på träningsläger på västkusten och ville spela en träningsmatch med lagom motstånd för att stämma av sin form innan de flög tillbaka till England.

Valet föll på Laxå IF. En rafflande händelse som skakade liv i den lilla fotbollsklubben. Nu, 31 år senare, går matchen att återupplevas på storbildsskärm.

– Jag hittade matchfilmen på min vind! Jag letade efter den för ett antal år sedan men fann den aldrig då, säger den tidigare fotbollstränaren Nisse Jansson.

Nisse har varit tränare under många år och har samlat på sig en hel del material som han förvarat på sin vind. Tidigare i våras började han sin utrensning av den 50 kvadratmeter stora vinden, fylld med kartonger och minnen. I en av de sista lådorna hittade han den, filmen som både han och Kolis trodde hade gått förlorad.

– Hur den hamnade på min vind är jag inte hundra på. Förmodligen från någon gång när jag velat se prestationen från vårt eget lag, säger Nisse.

På onsdag den 5 juni kommer filmen visas exklusivt på Laxå Bowling för en begränsad skara människor. Herrarna kommer berätta om den historiska matchen och om sin senaste resa till Manchester, där de fick uppleva Old Trafford – Manchester Uniteds hemmaarena.

– Vi spelade in en reklamfilm tillsammans med Santander Bank som är storsponsor till Manchester United och UEFA Champions League, säger Matz "Kolis" Petterson.

Santander Bank skulle välja ut sin kommande reklamfilm utifrån sin slogan "En god idé är värd att förverkliga". Tack vare P4 dokumentären som spridit sig till flera lyssnares öron, presenterades historien till företaget – som blev det självklara valet.

Reklamfilmen utspelar sig både på Laxå idrottsanläggning Ramundervallen och på arenan Old Trafford, dit Kolis och Nisse blev inbjudna den 22-26 april. På plats fick de se allt på nära håll. Fotbollsplanen, omklädningsrummen och en publik överraskning för 75 000 åskådare.

– De ropade upp våra namn i högtalarna och sa "Very welcome Mr Kolis and Mr Nisse", berättar Kolis.

– Sen gick vi ner på arenan men vi visste inte vem vi skulle träffa eller vad vi skulle göra, säger Nisse.

Möter dem gör Bryan Robson som var lagkapten för Manchester United och det engelska landslaget under 80-talet. Av honom och inför publik och tv-kameror fick de bland annat en varsin äkta Manchestertröja med deras namn på ryggen.

– Det var hur stort som helst, säger Kolis och Nisse instämmer.

Kvällen på Laxå Bowling drar igång klockan 18 och anmälan görs till personalen på Laxå Bowling i mån av plats. Evenemanget lockar besökare från hela Sverige, bland annat Lund och Gävle.

– Det blir en fin kväll. Det är rätt fantastiskt att en match lever vidare efter 31 år. Det är ett stycke Laxå historia, säger Kolis.