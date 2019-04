Seniordag med klarinett och framtidsfullmakt

Svenska kyrkan i samarbete med Träffpunkt 18, PRO, SPF och Röda korset, brukar ordna seniordagar vår och höst på Casselgården. Vårens tema var framtidsfullmakt, vad det är och hur det fungerar.

– Framtidsfullmakt är inte så jättenytt, det trädde i kraft 1 juli 2017. Men det är inte så känt ännu, introducerade Åsa Lövenhaft, budget- och skulgrådgivare på Laxå kommun och i Sydnärke.

Framtidsfullmaktens syfte är att vara ett alternativ till att utse god man eller förvaltare när det behövs, och kan ge en person större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

– Den börjar gälla när den som givit fullmakten inte längre kan ta hand om sin egen ekonomi eller förlorar sin beslutsförmåga på grund av en sjukdom eller psykisk störning, berättade Åsa Lövenhaft.

Att ge en framtidsfullmakt kan vara ett sätt att lösa frågan om god man innan de uppstår.

– Man ska ge den till någon man litar på, fortsatte hon.

En fullmakt av detta slag kan ges till en person över 18 år som själv kan ta ansvar för sina angelägenheter. Den ska vara skriftlig och tydligt formulerad, samt bevittnad av två personer. Den kan ge rätt att att hantera räkningar och sparande, samt personliga angelägenheter, som omsorg och personlig omvårdnad, exempelvis hemtjänstansökan. Tandvård och sjukvård ingår inte.

För underhållningen under seniordagen stod Weine Bruus och Kalle Hult som med klarinett och piano framförde flera klassiska stycken, bland annat "Over the rainbow", som anses vara 1900-talets mest spelade och sjungna melodi.