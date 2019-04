Hyresvärd tar ockerhyror i förfallet hus i Röfors: "Vi anser att hyrorna är marknadsmässiga"

NA besökte hyreshuset på Blästervägen i Röfors vid ett brandlarm den 1 februari, när räddningstjänsten kallades ut. Eftersom räddningstjänsten inte hade tillgång till lägenhetsnycklar fick de väcka hyresgästen genom att banka på dörren. Det blev ingen brand. Men det var uppenbart att allt inte var som det skulle i hyreshuset.

Huset på Blästervägen är ett trevåningshus med ettor, tvåor och treor. Det tillhörde från början ett bostadsområde i allmännyttan, där delar av det räknades som överflödiga och revs med hjälp av statliga pengar på 1990-talet. Men det här hyreshuset blev kvar och övergick i privat ägo.

NA träffade i februari tre kvinnor som av olika anledningar flyttade in i huset i augusti 2018. Det är Ida och Kerstin, som säger sina förnamn, och Jenny, som vill vara anonym och egentligen heter något annat. De bjuder in i sina lägenheter. De kommer från olika håll i Sverige och har blivit vänner, men kände inte varandra innan de flyttade till Blästervägen.

– Vi har det gemensamt att vi snabbt behövde någonstans att bo, berättar Ida.

Lägenheterna låg ute på säljsajten Blocket.

– Förstahandskontrakt erbjöds. Det verkade omöjligt att få, så jag nappade direkt, säger Ida.

Inga referenser behövdes, utan det var bara att flytta in direkt.

– Jag hade tidigare bott hos en hyresvärd som lurat mig på massor av pengar, och behövde bara komma bort därifrån, säger Jenny.

Kerstin hade ringt till en annan hyresgäst i huset och fått höra att allt skulle vara bra i huset. Men så var det inte.

– Jag kom hit, och tänkte att så här kan det inte vara. Tårarna började rinna när jag klev in i trappuppgången.

Hon möttes av ett trapphus som var fuktskadat och ostädat.

- Jag fick en chock när jag kom hit. Har aldrig sett något liknande. Men jag skämdes också, jag hade ju flyttat hals över huvud och hade ju alla grejer med mig.

Idas lägenhet hade fläckiga och trasiga tapeter.

- Jag blev lovad målarfärg. Men någon målarfärg har inte dykt upp, säger hon.

Någon hyresvärd eller service har heller inte direkt dykt upp sedan de flyttade in. Hyresvärden bor i Linköping och visar sig sällan. Inte ens vid brandlarmet dök han upp.

- Han har sagt att han köper vaktmästeritjänst på entreprenad från Laxå, men personalen kallas bara in sporadiskt. Trapporna har inte städats sedan jag kom hit och det finns inget städmaterial så vi kan städa själva. Tvättmaskinen fungerar inte så jag har fått kläder sönderslitna. Dessutom finns inget fungerande system för tidsbokning i tvättstugan, utan det är först till kvarn som gäller, säger Ida.

Hon har bett om ersättning för de förstörda kläderna.

Kerstins badrum är fuktskadat, så en dag lossnade tvättstället från väggen. Och värmesystemet i huset är ostabilt.

– Jag har haft mellan tre och fjorton grader inne i lägenheten i vinter, och kan inte använda min parkeringsplats eftersom den varken har sandats eller snöröjts, så jag kommer inte att betala hyran, säger Jenny.

Vid telefonkontakt med hyresvärden har de blivit lovade bättring, bland annat skulle Kerstins badrum ha renoverats under mars. Men inget har hänt.

– När vi frågar hur hyresvärden kan ta så höga hyror säger han att vi har all rätt i världen att säga upp lägenheten. Han säger att han behöver hyrorna för att få råd att renovera.

För trots att standarden är låg, betalar Jenny 7099 kronor i månaden för en trea med parkeringsplats, Kerstin 6268 kronor för en tvåa på 58,5 kvadratmeter med parkeringsplats och Ida 5868 kronor för en tvåa på 58,5 kvadratmeter utan parkeringsplats.

– De som bodde här innan oss har lägre hyror trots att inte våra lägenheter är renoverade, fortsätter hon.

Några av lägenheterna har helrenoverats och hyrs av Laxå kommuns integrations- och arbetsmarknadsenhet, både för flyktingmottagande och för att erbjuda bostad för asylsökande.

Men de lägenheter som inte renoverats är i dåligt skick.

– Jag tycker det är orättvist mot oss andra hyresgäster. Vi betalar väldigt höga hyror. Det kostar lika mycket att bo här som det kostar att bo centralt i Vänersborg. Och det tycker jag säger en hel del. Där var det en helt annan standard, det var nyrenoverat, säger Kerstin.

Både Jenny och Kerstin har hittat nya boenden och ska flytta så fort de kan. Ida har redan flyttat till större lägenhet på annan ort med högre standard till en lägre hyra.

De är glada att kunna lämna huset på Blästervägen.

Företaget Alltema AB, som äger fastigheten på Blästervägen delar inte hyresgästernas bild av situationen i fastigheten.

Företaget besvarar frågorna från NA via e-post.

"Samtliga hyresgäster har gjort en besiktning av lägenheten innan de valde att hyra den för aktuell hyra." skriver hyresvärdarna Andreas och Claudia Gullström.

Varför är hyresnivån så hög och varför är hyrorna högre för vissa nyinflyttade fast inte standarden är bättre?

"Vi anser att hyrorna är marknadsmässiga".

Den 22 mars 2019 fanns ingen lagfart betalad för huset. Varför?

"Aktuell fastighet, som då tillhörde företaget Röfors 5:1 AB, förvärvades av oss den 1 september 2017. Lagfart söktes i sedvanlig ordning. Dock gjordes en fusion mellan Röfors 5:1 AB och Alltema Fastigheter AB den 23 oktober 2018. Fusionen räknas som ett förvärv, något vi inte hade kännedom om. Lagfart är nu sökt och samtliga papper är inskickade till lantmäteriet, detta gjordes så fort vi fick vetskap om detta."

I torsdags låg nyckelknippan med nycklarna till alla lägenheterna helt öppet i källaren. Varför?

"Vi har fört en dialog med vår fastighetsskötare, och han hävdar att rummet med nycklarna var låst när han lämnade fastigheten. Vi ska se över våra rutiner gällande detta. "

Vilka åtgärder ska ni vidta i huset?

"På kort sikt ska vi förbättra rutiner vid felanmälan. Vi ska också höja närvaron av Alltemas personal på plats. På lång sikt ska vi åtgärda fasadavfallet i mittentrappuppgången och göra löpande underhåll av lägenheterna och allmänna utrymmen".

Några av de åtgärder företaget hittills gjort, förutom den ordinarie skötseln, är: bytt all belysning till led med rörelsevakt i allmänna utrymmen, köpt in en ny tvättmaskin, köpt in en ny avfuktare till torkrummet, installerat en internetuppkoppling på bergvärmen, putsat upp vissa delar av fasaden, målat om i flera lägenheter, bytt ut fönster och kylskåp, lagt nytt golv, renoverat ett badrum, spolat rent och rensat avloppsrören, ordnat ett grundkanalutbud för TV på det digitala marknätet, bytt toalettstol och spis i flera lägenheter, åtgärdat akuta fel på taket och installerat motorvärmaruttag.

"En av våra hyresgäster är polisanmäld för förtal", skriver Andreas och Claudia Gullström.