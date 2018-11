Ung man erkänner rån mot bensinmack – försätts omedelbart på fri fot

Två knivbeväpnade män rånade OK/Q8 i Laxå sent på tisdagskvällen. Två misstänkta män greps efter en polisjakt med bland annat spårhundar.

De båda männen, 21 och 22 år gamla, begärdes häktade under torsdagen och under fredagen pågick häktningsförhandlingarna i tingsrätten. Den 22-åriga mannen erkände under förhandlingen att han rånat macken – men ville bli försatt på fri fot.

Tingsrätten slår fast att mannen på sannolika skäl är misstänkt för rånet. Sannolika skäl är den högre misstankegraden. Rätten anser dock inte att det finns tillräckliga skäl för att häkta honom – han sattes istället omedelbart på fri fot.

Den 21-årige misstänkte rånkumpanen förnekade under förhandlingen att han begått något brott. Tingsrätten beslutade att mannen ska häktas på sannolika skäl misstänkt för rånet.

Tingsrätten anser att det finns risk för att 21-åringen genom att undanröja bevis eller på något annat. sätt försvårar polisutredningen. Det finns enligt rätten även risk för att mannen fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Åklagaren har till 7 december på sig att väcka åtal.

