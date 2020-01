Laxås årskrönika: Årets kulturyttringar med dansresidens, ny konst och skulpturer

Ny konst har köpts in till Ramundergården, som symboliserar de fyra årstiderna i olika material och tolkning. Här finns konst i intarsia, mosaik, keramik och metall.

Gruppen Kims färgglada gäng går på kommunens dagliga verksamhet, och skapade och ställde ut konst efter att ha gått kurs för den lokala konstnären Kim Fagergren. Gruppen lever vidare efter kursen, och Kim belönades sedan med Laxå kommuns kulturstipendium för kursledningen.

I Doktor Hannerz park i centrala Laxå ställde konstnären Olle Medin från Kumla ut skulpturer under rubriken Återbruk, parallellt med en måleri- och skulpturutställning på Laxå bibliotek. Det blev Laxås svar på Open Art.

Laxå var, tillsammans med Regionen, värd för ett dansresidens, en plats för unga dansare att skapa en föreställning. Dansarna Elin Hedin och Emelie Wahlman skapade en föreställning och ordnade dansworkshop för barn.

Alla kommunens pedagoger, plus många ditresta, använde sina kroppar som instrument, när gruppen Batucadeiros från Brasilien undervisade i body percussion i Laxåhallen. I en jättestor dansgrupp och kör bevisade de att det inte behövs instrument för att göra musik tillsammans. Konserter under rubriken Live at heart, ett nyfixat bibliotek och möjlighet att gå på kulturskola är andra av årets kulturyttringar.