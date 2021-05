Laxås system klarade av det stora vattenflödet

På torsdagen började vattnet i Laxån sjunka igen, efter att ha stigit i några dagars tid. Åns källflöden kommer från Grytsjön, Östra Laxsjön och Västra Laxsjön. I Västra finns en digital pegel som visar vattnets nivå och den visar på en kraftig ökning de senaste dygnen. De tre dammarna ägs av det kommunala bolaget Laxå Vatten.

– Det är mycket vatten i systemet generellt, och välfyllt i sjöarna. Men vi har marginal till dämningsgränserna, säger Rickard Nilsson, VD för Laxå vatten.

Så det är inte risk för översvämning i Laxå?

– Nej, inte i den delen vi ansvarar för. Vi har heller inte öppnat någon av dammarna nu, säger Rickard Nilsson.

Längre ner i systemet ligger Esab-dammen som tillhör Laxå kommunfastigheter. Den flödade över sitt flödbord. Dock under kontrollerade former, eftersom dammen är utformad att kunna ta emot stora vattenmängder på kort tid. Även där sjönk vattennivån under torsdagen.

Några översvämningar i avlopp, källare eller dagvattensystemet har inte rapporterats i Laxå.