Evelyn Schreiber: Vad årsstämman i bostadsrättsföreningen lärde mig om den svenska debatten

Jag hade hört varningarna förut, men aldrig riktigt tagit dem på allvar. Eller så hade jag tänkt att det bara var en sådan sak som folk gillar att klaga på. För hur hemskt kunde ett styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningen rimligtvis vara?

Framför mig stod en välklädd äldre herre. ”God eftermiddag”, sa han. ”Jag har förstått att ni precis har flyttat in granne med oss, och vill bara önska er välkomna”. Jag tackade och var precis på väg att stänga dörren, när mannen harklade sig lite nervöst: ”Jo, ehm, jag hade en liten fråga också. Du förstår, vi letar efter någon som kan tänka sig att sitta med i bostadsrättsföreningens styrelse. Vad säger du?”.

Spola fram tiden ett år. Det är kvällen för föreningsstämman och styrelsen - där jag nu ingår – har samlats i den tomma skolmatsalen som vi hyrt in oss i för att kunna husera alla bostadsrättsföreningens medlemmar. Stämningen är spänd och nervös. Under veckan som gått har en grupp av medlemmar, grannar, gått samman i en organiserad protestaktion mot att styrelsen fattat beslut om att sätta in kameraövervakning i gemensamma utrymmen. Arga lappar har tapetserat entréerna. Under några dagar har det dundrat in hundratals mejl och allt hotfullare samtal - under dygnets alla timmar.

När lokalen några minuter senare börjar fyllas med folk är det några individer som genast utmärker sig. De plöjer målinriktat fram mellan stolar och bord, förbi kön som ringlar sig lång till fikabordet. På stolarna närmast styrelsebordet slår de sig ner och lägger armarna i kors över brösten, som sköldar.

Det är fullskaligt krig, alla gapar i mun på varandra, ordförande skrikgråter med en röst som snart bara hundar kan höra och en av männen i protestgruppen ser ut att vara på väg att kasta en stol.

Fyra minuter in i mötet bryter en av dem dagordningen. Sex minuter in står de alla upp, grupperade som en enad frontlinje, och skriker rakt ut. Mitt emot dem, också på rad, står styrelsens ordförande tillsammans med några styrelsemedlemmar och gastar tillbaka. Borta är alla sansade tankar på att ”vara öppen och mottaglig för konstruktiv kritik”, som vi enades om inför mötet. Det är fullskaligt krig, alla gapar i mun på varandra, ordförande skrikgråter med en röst som snart bara hundar kan höra och en av männen i protestgruppen ser ut att vara på väg att kasta en stol.

Tio minuter in minns ingen längre vad frågan handlade om. Vad bråkas det om? De som kom till mötet för att uttrycka sin oro och få svar om de nya kamerorna i trapphuset, ställer inga frågor utan svingar bara vilt. Styrelsen, som kom till mötet för att förklara sig, lyssnar inte utan pendlar mellan att försvara sig och att gå till lågt flygande motattack. De övriga i rummet, som förmodligen förväntat sig en kväll av tråkiga diskussioner om rabatter och cykelställ måste tro att de gått in genom fel dörr, in i ett parallellt universum.

Men när det inte verkar finnas någon väg tillbaka händer plötsligt något. En kvinna långt bak i lokalen reser sig upp, och på något mirakulöst sätt lyckas hennes lugna röst bryta igenom kaoset. Hon ber om ursäkt för att hon lägger sig i, men fortsätter ändå med att säga att det här väl ändå inte är värdigt ett rum fullt av vuxna människor. Fler runt omkring henne nickar uppmuntrande och stämmer mumlandes in.

Det är inte mycket, men det är allt krävs för att stämningen i rummet ska förändras, mjukas upp. Protestanterna sätter sig, en efter en, motvilligt ned. Ordförande släpper det krampaktiga taget om klubban som hon stått och viftat med och läser, nu med stadigare röst, det informationsblad om kamerorna som hon noggrant hade förberett i förväg men helt glömt bort i stundens hetta. Flera ställer frågor, och får svar. Styrelsen noterar viss kritik som befogad.

När en av männen på första raden börjar skruva upp tonen igen vänder sig den unga kvinnan som sitter bredvid och ber honom att tänka på hur han pratar. När en kvinna bryter mot dagordningen för att återigen leda samtalet tillbaka till kamerorna, är det en äldre man som ryter till om att respektera alla andras tid. Den tysta majoritet i rummet som suttit tysta (och förskräckta) blir nu de som ser till att ordningen upprätthålls.

Med en känsla av att ha överlevt en orkan, lämnar jag mitt livs första - och sista – årsstämma som styrelseledamot i bostadsrättsföreningen. Med mig har jag två större insikter. En om att den polariserade svenska debatten, som ofta karaktäriseras av just anfall eller försvar, kanske inte är helt förlorad ändå. En annan om att aldrig mer öppna dörren för en granne, om det så brinner ute i korridoren.