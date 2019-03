Lars Ströman: Brexit riskerar att skapa chokladkris

Röran i det brittiska parlamentet kan nämligen inte lösas av vare sig EU-kommissionen eller EU:s toppmöten. Det stora problemet är att den brittiska sidan inte verkar ha en susning om vad den vill.

Låt oss illustrera detta med en enda produkt: Choklad. I den brittiska staden Slough röstade 55 procent för Brexit. Och i just Slough finns chokladtillverkaren Mars.

Problem 1: Storbritannien må vara med i EU eller inte. Men varje chokladbit som importeras till EU ska uppfylla EU:s krav. Minst 30 procent kakaoinnehåll i mjölkchoklad och 43 procent kakaoinnehåll i mörk choklad. Och max fem procent annat fett än kakaofett.

Problem 2: Både Mars och andra chokladtillverkare har varnat för konsekvenserna av att flödet av råvaror kan försenas. Långa lastbilsköer i trafiken mellan Dover och Calais kan leda till störningar i produktionen.

Problem 3: Om det skulle bli en hård brexit så ska tullar betalas. När choklad ska säljas till EU så finns det en kvot på exakt 2026000 kilo där du ska betala en tull på 38 procent. Om du missar den kvoten så är nästa tullnivå 43 procent.

Problem 4: I Nordirland finns en stolthet över just chokladproduktion. Hans Sloane föddes 1660 i Nordirland. Han reste som vuxen till Jamaica och drack en chokladdryck som han tyckte smakade apa. Men med mjölk så blir det nog bra, tänkte Hans Sloane. And the rest is history! I dag finns ett tiotal chokladtillverkare i Nordirland. Och att hålla gränsen öppen till Irland är en absolut förutsättning för fredsprocessen. Det går inte att förena med 38-procentiga tullar på choklad.

Naturligtvis handlar Brexit om så mycket mer. Men just chokladen är en bra illustration till dilemmat. Storbritannien får gärna vara med i en tullunion med EU (och slippa tullar). Storbritannien får gärna vara med i den inre marknaden (alltså samma regler som EU för choklad). Men det brittiska politiker desperat försöker åstadkomma är att vara både ute och inne samtidigt. Och det går inte!