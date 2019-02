Lars Ströman: Före valet ville S satsa på skolorna i Örebro – nu blir det nedskärningar

På Socialdemokraternas hemsida finns en stor bild av kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson med texten: "Socialdemokraterna i Örebro går till val på välfärdssatsningar inom främst skola och äldreomsorg".

Det är svårt att som väljare få något annat intryck än att skolan kommer att få mer pengar ...

Kenneth Nilsson skriver i en debattartikel i NA att Socialdemokraterna lovar "115 miljoner till sammanhållen skolutveckling under mandatperioden". Och 115 miljoner under mandatperioden borde då innebära ungefär 29 miljoner kronor per år. Mer, alltså. Inte mindre.

Det är svårt att som väljare få något annat intryck än att skolan kommer att få mer pengar, bara du ser till att Socialdemokraterna sitter kvar vid makten.

Vi kan säga väldigt mycket om nedskärningen på 70 miljoner. Men vi kan knappast kalla det för en välfärdssatsning.

Den nya mandatperioden har knappt börjat. Kommunledningen sparkar igång med en nedskärning av skolornas resurser med i storleksordningen 70 miljoner kronor. För någon vecka sedan såg det ut att bli 102 miljoner. Vi kan säga väldigt mycket om nedskärningen på 70 miljoner. Men vi kan knappast kalla det för en välfärdssatsning.

Det samlade intrycket av turerna kring skolorna i Örebro är: 1. Varken förvaltningsledningen eller den politiska ledningen för skolan verkar ha en susning av vad som ligger runt hörnet. Trots att skolans kostnader i hög grad är förutsägbara, så kom plötsligt ett nedskärningskrav på 102 miljoner. 2. Den ena delen av kommunen verkar inte veta vad den andra gör. Kommunledningen gick plötsligt in med 30 miljoner extra för att göra panikbromsningen lite mjukare. Det hade den kunnat kläcka ur sig lite tidigare.

Kära väljare, det här kommer att bli tufft. Vi vägrar att sänka skatterna, för vi prioriterar skola, vård och omsorg. Men det kommer ändå att bli nedskärningar.

Låt oss gå tillbaka till inledningen av valkampanjen, alltså i augusti förra året. Tänk om Kenneth Nilsson och Socialdemokraterna i stället hade sagt så här: "Kära väljare, det här kommer att bli tufft. Vi vägrar att sänka skatterna, för vi prioriterar skola, vård och omsorg. Men det kommer ändå att bli nedskärningar".

Hade det budskapet trummats ut, så hade ingen kunnat säga att "jag blev lurad". Då hade budskapet i valrörelsen stämt rätt väl överens med det som nu händer. Politikens trovärdighet hade ökat, inte minskat.

Om Moderaterna eller Liberalerna hade haft makten i dag, så hade det varit intressant att jämföra även deras budskap, med utfallet. Men nu råkar det vara Socialdemokraterna som är det dominerande partiet i den styrande koalitionen.

Partierna säger till sig själva att de måste vara tydliga. Det är alltför ofta en omskrivning för att de ska lägga fram ett glättat och förenklat budskap.

Vi har fått en fördumning av det politiska samtalet som både påverkar politiken på lokal nivå och på riksnivå. Partierna säger till sig själva att de måste vara tydliga. Det är alltför ofta en omskrivning för att de ska lägga fram ett glättat och förenklat budskap. Inte säga en massa saker som låter som "å ena sidan och å andra sidan". Inte komma med en massa kärva budskap om att "vi kanske inte har svaren på alla frågor".

Vi har en tydlig trend att även konkreta politiska förslag formas för att locka väljare, utan någon som helst eftertanke.

De enkla budskapen kan ge en eller annan röst i en valkampanj. Men det är farligt för det politiska systemet att driva kampanjer på det sättet. Det kommer ju en dag efter valet också.

Belönar du ett parti som säger sig kunna lösa problemen med några enkla grepp?

Men jag skulle också vilja ge dig som väljare ett ansvar. Hur mottaglig är du för de enkla budskapen? Belönar du ett parti som säger sig kunna lösa problemen med några enkla grepp? Politikerna bär att tungt ansvar. Men du har också ett ansvar!