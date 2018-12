Lars Ströman: ÖSK-spelarna får akta sig för att ställa "känsliga frågor" i Dubai

Simon Åström, som är vd på ÖSK, säger så här om valet av Dubai:

– Vi har någonstans bestämt att vi tror inte att bojkott är vägen att gå. Vi kommer att samarbeta med människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Vi kommer att jobba med dem specifikt i den här regionen och även med frågor som rör regionen. Vi tror att det ger mer än att bojkotta Dubai som resmål.

Till exempel har landet tvingats inrätta vissa frizoner där utländska tidningar kan säljas.

Bojkott eller inte är naturligtvis en svår fråga. Jag anser att det är rätt bedriva handel även med diktaturer. Jag har flugit med det statliga flygbolaget Emirates vid ett par tillfällen.

Jag kan se något positivt med Dubais omfattande turism och beroende av omvärlden. Till exempel har landet tvingats inrätta vissa frizoner där utländska tidningar kan säljas. En svensk pilot eller en brittisk flygvärdinna som arbetar på Emirates vill kunna hålla sig informerade om omvärlden. En förkrossande majoritet av Dubais befolkning är utlänningar, som ser till att hålla landets ekonomi igång. Fast det är olika status. Ett hembiträde kan råka väldigt illa ut om hon har otur med sin arbetsgivare. Sådant riskerar knappast piloten från ett västland.

Men låt oss sammanfatta läget för mänskliga rättigheter. Dubai är en del av Förenade Arabemiraten, en sammanslutning sju olika emirat.

Sådant trams sysslar inte makthavarna i Förenade Arabemiraten med. Det diktatoriska styret är öppet.

I många diktaturer försöker makthavarna att skapa en demokratisk fasad. Till exempel "demokratiska val" som är riggade. Sådant trams sysslar inte makthavarna i Förenade Arabemiraten med. Det diktatoriska styret är öppet. Partier är förbjudna. Den högsta lagstiftande makten ligger hos en grupp människor som inte ens formellt är valda.

År 2011 skärpte regimen trycket på oppositionen – med till exempel arresteringar. Den trenden håller i sig. Förra året fängslades exempelvis Ahmed Mansoor. Han hade bland annat uppmärksammat övergreppen under kriget i Jemen (som Förenade Arabemiraten deltar i). Han krävde att politiska fångar i flera arabiska länder skulle friges. Han har dömts till tio års fängelse, bland annat för att ha "skadat" Förenade Arabemiratens "rykte" utomlands.

Hon anklagas av lobbyister som kan knytas till Förenade Arabemiraten för att höra till det Muslimska brödraskapet.

Men Förenade Arabemiraten nöjer sig inte med att förtrycka opposition inom landet. Ledningen för landet störs uppenbarligen av att muslimer väljs till demokratiska organ utomlands. Somaliern Ilhan Omar blev vald till USA:s kongress i november. Hon anklagas av lobbyister som kan knytas till Förenade Arabemiraten för att höra till det Muslimska brödraskapet. En av hennes profilfrågor är HBTQ-personers rättigheter, vilket sannerligen inte brukar förknippas med Muslimska brödraskapet. Det handlar snarare om att diktaturer i den muslimska världen störs av praktiska exempel på att muslimer deltar i den demokratiska processen med viss framgång.

Så frågan är: Är det realistiskt att ÖSK gör en insats för demokrati i Dubai genom att samarbeta med Civil Rights Defenders? Nja, är väl det snällaste vi kan säga.

Vad som är en känslig fråga? Det vet man aldrig i en diktatur som hör till de värre i världen.

Den brittiske medborgaren Matthew Hedges dömdes till livstids fängelse så sent som i år för spioneri. Han anklagades för att ha ställt "känsliga frågor" under sitt arbete som forskare. Han släpptes efter ett tag. Så föralldel ÖSK-spelare – ställ inte "känsliga frågor" under ert besök i Dubai. Vad som är en känslig fråga? Det vet man aldrig i en diktatur som hör till de värre i världen.