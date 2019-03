Lars Ströman: Privat bibliotek offras för att glädja Vänsterpartiet i Hällefors

I den utredning som ligger till grund för beslutet framgår det bland annat att "bibliotekspersonalen är entusiastisk och vill utveckla både sig själva och biblioteket". Av fem anställda är två utbildade bibliotekarier. Under 2017 genomförde biblioteket 133 aktiviteter, varav 74 för barn och ungdomar. Bland annat 17 lektioner i informationssökning för elever.

Okej, utredaren pekar också på brister. Till exempel att det borde finnas en bibliotekschef. Men då måste ju någon anställa en bibliotekschef – och oavsett om det är en entreprenör eller inte, så måste Hällefors kommun betala vad det kostar.

Vi ska inte heller underskatta den samordning som uppstår i och med att de som driver biblioteket också driver Hällefors bokhandel.

Allt pekar på att det är en eftergift till Vänsterpartiet att åter låta biblioteket drivas i kommunal regi. Men av någon märklig anledning är det ingen som vill säga det öppet.

Den politiska aktivisten ska på biblioteket kunna hämta material som bekräftar eller dämpar dennes oro för världens tillstånd.

Det är viktigt att det finns bibliotek som är finansierade av skattebetalarna. Det ska vara gratis att gå in och sätta sig och läsa en tidning eller bläddra i en bok. Ungdomar ska kunna gå in på biblioteket och leta efter underlag till sin nästa uppsats. Pensionären ska kunna gå in på biblioteket och känna den är "må bra"-känslan av en skönlitterär bok. Den politiska aktivisten ska på biblioteket kunna hämta material som bekräftar eller dämpar dennes oro för världens tillstånd. Utvecklar du den tanken till digitala medier så kan du även låna ljudböcker med din mobiltelefon eller läsa digitala tidningar.

Men vill kommunen ha mer verksamhet, så kommer det att kosta ...

Att påstå att det krävs ett kommunalt bibliotek för att utveckla verksamheten motsägs av de uppgifter som finns i utredningen. Med en "entusiastisk personal" går det naturligtvis att utveckla verksamheten även i kommunal regi. Men vill kommunen ha mer verksamhet, så kommer det att kosta, oavsett om den drivs privat eller offentligt.