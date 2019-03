Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel rusade förbi pressen på ett av EU:s toppmöten. Han fick en fråga från en brittisk journalist om risken för att Storbritannien kraschar ut ur EU. Hans svar:

– Brexit var ert val, inte vårt.

Men det brittiska parlamentet fällde avtalet – och gjorde därmed en krasch ut ur EU till ett realistiskt alternativ.

På bordet ligger ett utträdesavtal som är 585 sidor långt och som ger Storbritannien två års frist. Storbritannien lämnar EU den 29 mars, men får fortsatt tillgång till fördelarna av medlemskapet under två år. Och så finns det en nödlösning för att förhindra att det uppstår en gräns mellan Irland och Nordirland. Men det brittiska parlamentet fällde avtalet – och gjorde därmed en krasch ut ur EU till ett realistiskt alternativ.

Nu reser tjänstemän från EU-kommissionen runt till de 27 övriga medlemsländerna och kollar: Är ni redo för att britterna kan krascha ut ur EU den 29 mars?

De länder som gränsar till Storbritannien har anställt något tusental tjänstemän som är redo att börja kontrollera brittiska lastbilar ...

Bedömningen är att beredskapen är god. De länder som gränsar till Storbritannien har anställt något tusental tjänstemän som är redo att börja kontrollera brittiska lastbilar som är på väg in i EU. De kommer att kräva in tull på brittiska varor som ska säljas i EU. De kommer att undersöka husdjur som husse eller matte vill ha med in i EU. För om Storbritannien kraschar ut ur EU ska kontroller göras, tullar ska betalas och reglerna som gör det möjligt för husse och matte att ta sin hund eller katt över gränsen utan krångel upphör att gälla.

EU-kommissionen har förberett en speciallagstiftning som gör det möjligt att upprätthålla åtminstone grundläggande flygtrafik mellan Storbritannien och andra EU-länder. Men det blir sämre än tidigare.

Varje åtgärd som EU vidtar för att mildra kraschen ut ur EU är villkorad med att Storbritannien svarar med en motsvarande åtgärd gentemot EU-länderna.

Storbritannien är också beroende av avtal mellan exempelvis EU och USA, för att brittiska flygplan ska få flyga över Atlanten. En EU-tjänsteman konstaterar krasst:

– Det är inte längre vårt problem!

För någon vecka sedan trädde ett omfattande frihandelsavtal mellan EU och Japan i kraft. Storbritannien ville hänga på med ett liknande avtal.

Japans svar:

– Räkna inte med att få samma förmånliga villkor som EU.

Fristaten Irland bildades 1922 efter gerillakrig mot den brittiska överheten.

Det EU-land som kommer att drabbas i särklass hårdast om Storbritannien kraschar ut ur EU är Irland. Fristaten Irland bildades 1922 efter gerillakrig mot den brittiska överheten. Det skulle dröja till 1949 innan Irland gjorde sig av med de sista resterna av brittiskt kungligt styre.

Så på den ena sidan finns ett Storbritannien som har vant sig vid att betrakta Irland som en lillebror. På den andra sidan finns ett Irland som nu har ett avgörande inflytande för hela EU:s förhandlingsposition gentemot Storbritannien. Tänk känslan: "Nu är det inte bara vi mot Storbritannien. 26 europeiska länder stöder oss."

Storbritannien står ensamt, och insikten om det ökar nu för varje dag.