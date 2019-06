Lars Ströman: Svenska medier är särskilt utsatta för Kinas påtryckningar

Detta borde påverka svensk utrikespolitik. Det blir mer och mer ett svenskt säkerhetsintresse att stå emot stormakten Kina, till exempel genom att ta ställning för demokratin Taiwan.

Svenska företags intresse att sälja varor till Kina kan lätt omvandlas till en iskyla, där Kina varje tillfälle att utnyttja sin ekonomiska makt för att strypa pressfriheten även i Sverige.

Portugisisk statstelevision har lanserat ett program som produceras av kinesisk tv.

Organisationen Freedom House kom här om veckan med en rapport om hur Kina lyckas i sina försök att få acceptans för sin egen världsbild i andra länder. Portugisisk statstelevision har lanserat ett program som produceras av kinesisk tv. Tysklands förre förbundskansler Gerhard Schröder beskrev fånglägren i Xinjiang – där över en miljon människor sitter inspärrade – som ”skvaller”. En sydafrikansk tidning stoppade en kolumnist, sedan personen nämnt massakern på Himmelska Fridens torg i en text. Tidningen ägs delvis av kinesiska intressen.

Tänk om en taiwanesisk regissör skulle göra en film just om relationerna mellan Kina och Taiwan. Skulle den få visas på SF?

Även i Sverige slår sig Kina in i mediabranschen. SF Bio ägs av ett kinesiskt företag. En del av världens mest kända regissörer kommer från Taiwan, till exempel Ang Lee. Tänk om en taiwanesisk regissör skulle göra en film just om relationerna mellan Kina och Taiwan. Skulle den få visas på SF?

När det gäller Kinas attacker mot medier så sticker Sverige ut, enligt rapporten från Freedom House. Det är framför allt mot svenska medier som den kinesiska staten försöker utöva påtryckningar. Vad är orsaken till det? Det kan vi inte veta säkert. En förklaring kan vara att Kinas ambassadör, Gui Congyou, vill visa sig på styva linan inför sina uppdragsgivare. Svensken Gui Minhai sitter fortfarande inspärrad i Kina efter att ha blivit kidnappad i Thailand av kinesiska agenter. Det är ett allvarligt störningsmoment i relationerna mellan Sverige och Kina.

I Taiwan bor den svenske frilansjournalisten Jojje Olsson som skriver initierade artiklar och böcker om övergreppen på mänskliga rättigheter i Kina.

Och nu när Kina försöker öka trycket på demokratin Taiwan så finns det ytterligare ett par faktorer som irriterar Kina. I Taiwan bor den svenske frilansjournalisten Jojje Olsson som skriver initierade artiklar och böcker om övergreppen på mänskliga rättigheter i Kina. Sådant irriterar uppenbarligen Peking. Visserligen är NA inte Sveriges största tidning, men det irriterar uppenbarligen Kina att det finns en tidning i Örebro som ständigt tjatar om att försvara demokratin Taiwan.

Freedom House rekommenderar länder som Sverige att markera mot Kinas ambassad varje gång som den lägger sig i pressfriheten. Om det sker upprepade gånger borde regeringen, anser Freedom House, överväga att förklara den berörda diplomaten för icke önskvärd – vilket är detsamma som en utvisning. Vi har inte ens sett skuggan av en sådan reaktion från den svenska regeringen. Signalen det ger till Kinas ambassad är: Fortsätt att utöva påtryckningar mot medierna! Vi bryr oss inte.

Så om den svenska regeringen vill försvara Sverige mot påverkan från Kina, borde den skicka en expertgrupp till just Taiwan.

Taiwan är det land i världen som har de främsta experterna på kinesisk påverkan. Just nu förbereder sig Taiwan för president- och parlamentsval den 11 januari. Kina försöker påverka valet. Dels genom öppen skrämselpropaganda, men också via social medier. Så om den svenska regeringen vill försvara Sverige mot påverkan från Kina, borde den skicka en expertgrupp till just Taiwan.

Demokratin Taiwan ställs mot diktaturen Kina som utövar påtryckningar mot din lokaltidning. Vem tycker du att Sverige ska alliera sig med, Taiwan eller Kina?