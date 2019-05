Lars Ströman: Vivallabornas insatser och "tramsigt" polisarbete avgörande för dom

Händelsen har kommit att kallas för "Vivallamorden". Två killar på moped som hamnde i eldstrid med en tredje. Sedan ett hämndmord där en av killarna på mopeden blev ihjälslagen.

Till exempel var det någon som kastade in en plastpåse med ett par skor in på en tomt.

"Vivalla har ställt upp". Så sammanfattade chefsrådmannen Anders Domert sitt intryck av den långa förhandlingen. Det syns också i domen. Det handlar om vittnen. Det handlar om saker som lämnats in till polisen. Till exempel var det någon som kastade in en plastpåse med ett par skor in på en tomt. Påsen lämnades in till polisen. På skorna hittades blod från en av männen som dödades. En del av bevismaterialet i domen.

Av 18 vittnen var det två som fick esporteras till tingsrätten av polis.

En annan sak som är tydlig i domen är vikten av polisens vardagsarbete i området.

Tramsigt? Nej, inte när det blir en mordrättegång.

Det låter kanske konstigt, men polisen kan tidvis ha en rätt god relation med kända kriminella personer.

Tramsigt? Nej, inte när det blir en mordrättegång. För när polisen granskar en filmsnutt från händelsen har det betydelse att en polis känner igen vilka det är, just för att polisen har träffat de inblandade regelbundet under lång tid. Det "talar mycket starkt" för att två av de utpekade verkligen är skyldiga, konstaterar domstolen.

Då hade det där vittnesmålet aldrig kunnat ske. Då hade utpekandet varit mindre värt.

Säg att vi hade haft ett stort antal poliser som gjorde tillfälliga inhopp i Vivalla, som inte hade någon lokalkännedom och som inte hade modet att göra det där "tramsiga" att prata med kriminella personer även om sådant som inte har med brottsutredningar att göra. Då hade det där vittnesmålet aldrig kunnat ske. Då hade utpekandet varit mindre värt.

Polisens närvaro är också avgörande för att få människor att ställa upp och vittna. Det ger trovärdighet. Det ger stöd åt alla människor i Vivalla som är hjärtligt trötta på kriminellas härjningar i området.