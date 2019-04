Sjölund: Nu gör vi Sverige kristet igen... eller?

Kristdemokraterna har hållit kommundagar i Örebro i helgen. Glädjen stod naturligtvis högt i tak – opinionsmätningarna visar att partiet inte fått så fina siffror på 16 år. Till och med veteranen Alf Svensson känner nog att han måste sluta med sina uppfostrande och ifrågasättande debattinlägg och låta Ebba Busch Thor ta partiet till oanade höjder. The sky is the limit.

En nestor inser, som själv alltid hållit partiet runt fyraprocentsspärren, när en ny tid stundar. Tiden då "tala-med-SD" verkar vara framgångsreceptet.

"Make EU lagom again". Nej, det är inget aprilskämt utan den slogan som Kristdemokraternas strateger tagit fram inför det stundande valet till EU-parlamentet (26 maj i Sverige). Flirten med trumpismen och dessutom det rätt obegripliga budskapet - när var EU lagom? - fick den förre moderatledaren Carl Bildt att gå i twittertaket i helgen. Han kallar devisen "ovanligt fånig" och ifrågasätter varför KD vill rulla tillbaka EU-samarbetet till något som "tydligen fanns förr". Varför ska EU-samarbetet försvagas i en tid när det i stället krävs mer samarbete?

"Du låter som en okunnig SD-agitator" dundrar Carl Bildt till Johan Ingerö, KD:s policyansvarige.

Har "tala-med-SD" blivit "tala-som-SD"?

Kanske kan de båda partierna hitta beröringspunkter i just Europapolitiken. SD har precis beslutat sig för att inte driva Swexit. Det är bättre att operera inifrån tycks slutsatsen vara.

Linnéuniversitetet presenterade för en tid sedan en Survey-undersökning som landar i slutsatsen att svensken tycker att det är allt viktigare att det svenska samhället bygger på kristna värden. I samband med valet 2014 svarade 20 procent att det var viktigt men i valet i höstas hade siffran fördubblats.

Men de får stå tillbaka nu när nya väljargrupper väller in i stugvärmen, där KD talar med SD... och kanske också som SD.

Nu ska man inte förledas att tro vi plötsligt börjat springa på gudstjänster och förespråka morgonpsalm och bordsbön i skolan. Förmodligen är svensken fortfarande helt okunnig om varför vi firar påsk eller på vilket sätt de tre vise männen gett oss ytterligare röda dagar i ett oändligt julfirande.

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, konstaterar till Dagens eko att det inte handlar om någon religiös väckelse. Det är de religiöst passiva, det vill säga de som aldrig går i kyrkan och inte heller tillhör något samfund, som återupptäckt de kristna värdena. Hagevi är inte helt säker på hur de definieras. Men det sammanfaller med åsikten att invandringen, framför allt den muslimska, ska stoppas.

Bert-Inge Karlsson heter en skolkurator i Klippan. Han ber att få pausa sitt medlemskap i Kristdemokraterna (i ett debattinlägg i Dagen) och kallar sig själv för den ofrivillige avfällingen. För honom är det ohållbart att hans parti vill föra samtal med SD, "ett parti som tycks ha som sin främsta uppgift att skapa misstro mot stora grupper i vårt samhälle." För honom brast gummibandet. Och nu undrar han om det finns fler vilsna där ute.

Kanske. Men de får stå tillbaka nu när nya väljargrupper väller in i stugvärmen, där KD talar med SD... och kanske också som SD.