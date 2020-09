Ledningen på akuten försökte sopa bristerna under mattan: “Så här får det helt enkelt inte gå till i Sverige 2020”

NA har i veckan i en serie artiklar avslöjat stora brister på akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ. Ovanligt många läkare, sjuksköterskor och undersköterskor har sagt upp sig och personal vittnar om missförhållanden. Personal måste ta extrapass för att verksamheten ska gå ihop och patienter tvingas vänta i upp till nio timmar innan de får hjälp. Personalen är orolig och flera hävdar att patientsäkerheten är i fara .

Från början hade chefen på akuten en helt annan bild än personalen. När NA konfronterade henne med personalens oro fick vi svaret att det inte finns några problem och att inte fler än vanligt sagt upp sig. Ett något märkligt svar då NA:s artiklar togs upp på ett extrainsatt krismöte på USÖ redan i onsdags. Efter det mötet uttalade sig hälso- och sjukvårdsdirektören Jonas Claesson och förklarade: ”Det har varit svårigheter med bemanningen på akuten en längre tid. Men nu är det riktig kris till följd av covidpandemin och flytten till nya lokaler.” Ledningen för akuten hade alltså gett en felaktig bild i NA och till allmänheten. Något som fick ännu fler att höra av sig till redaktionen och berätta om ännu mera missnöje och svåra arbetsförhållanden på USÖ.

Det är numera en kultur där man straffar personal

En akutmottagning på ett storsjukhus tillhör kanske en av samhällets viktigaste verksamheter. Organisationen måste alltid fungera. Det tar allmänheten för givet. Därför är det oerhört allvarligt när ledningen försöker måla upp en annan bild än verkligheten. Det som gör allt ännu värre är personalens berättelser om den tystnadskultur som råder. Något som gäller fler avdelningar på sjukhuset än akuten. “Det är numera en kultur där man straffar personal som inte har samma åsikter som ledningen”, berättar en anställd inom ambulanssjukvården. Personal som inte är följsam nekas ledighet eller får inga förtroendeuppdrag.

Att anställda är rädda har framgått tydligt i veckan när våra reportrar arbetat med situationen på USÖ. Ingen har vågat ställa upp med namn eller på bild i rädsla för repressalier. Dessutom har en chef efterfrågat vem som hört av sig till NA. Det innebär att chefen brutit mot efterforskningsförbudet. I Sverige är det enligt grundlagen förbjudet för offentliganställda att fråga vem som lämnat en uppgift till media. Alla anställda har meddelarfrihet, det vill säga rätt att vända sig till media och förbli anonyma. Lagen föreskriver också att offentliga myndigheter inte heller får utsätta en medarbetare för repressalier i de fall meddelaren är känd.

Repressalier är allt annat än vad de vårdanställda behöver just nu

Det som NA avslöjat denna vecka är inte bara oacceptabelt. Det är också skrämmande. Så här får det helt enkelt inte gå till i Sverige 2020. Att försöka sopa brister i arbetsmiljön under mattan, att bryta mot efterforskningsförbudet och att utsätta medarbetare för repressalier är allt annat än vad de vårdanställda behöver just nu. Många har slitit ont under pandemin och aldrig tidigare har allmänhetens förtroende varit så stort för de anställda inom vården. Samma förtroende borde ansvariga chefer på sjukhuset också ha för sina anställda.