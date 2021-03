Legendaren Sarah Moon snart på Fotografiska: ”En av de riktigt stora”

Sarah Moon började sin karriär som modell i Paris på 60-talet och utvecklade då ett intresse för fotografi. Hon började sedan arbeta som fotograf och var på 70-talet en av de första kvinnliga fotograferna inom haute couture och arbetade med modemärken som Chanel, Dior och Comme des Garçons, innan hon flyttade sitt fokus från det kommersiella till utställningar och film i mitten av 80-talet.

– Sarah Moon är en legendar, hon är en av de riktigt riktigt stora fotograferna. Det finns en mystik kring henne som person och hennes arbete, säger Lisa Hydén som är utställningsansvarig på Fotografiska.

Utställningen, som har premiär den 12 mars, kommer att bestå av både svartvita fotografier och fotografier i färg framtagna i särskilda karbon-printar som bara finns på ett fåtal ställen i världen.

Senare i vår visas också den sydkoreanska modefotografen Cho Gi-Seok med utställningen "Coexistence" och svenska Lovisa Ringborg med den nya utställningen "Mirage". Ringborg är känd för surrealistiska skulpturer och fotografier, i gränslandet mellan dröm och verklighet.

– Man bara ryser, det är en stark känsla och suggestiva krafter, säger Lisa Hydén om Ringborgs konst.

Till sommaren kommer Hollywoodfotografen Frank Ockenfels vars fotoobjekt inkluderar såväl kända skådespelare som omslag till moderna film- och tv-klassiker, till exempel "Breaking bad", "Pirates of the Caribbean" och "Harry Potter"-filmerna.

– Frank Ockenfels kommer att göra en punkig, bildrik utställning med sitt eget unika uttryck.

Likt de flesta i nöjes- och kulturbranschen är det tungrott för Fotografiska under pandemin, men utställningsansvariga Lisa Hydén säger att de inte har sparat in på utställningarna eftersom schemat är lagt sedan länge. Att de har så stora lokaler underlättar arbetet med att följa restriktionerna.

– Det är klart att det är tufft, men vi har blivit bättre på att skifta om och är beredda på att allt kan ändras från den ena dagen till den andra. Vi har ett oerhört stort hus, så vill man uppleva Fotografiska nästan ensam så kan man det vid vissa tidpunkter.

Våren på Fotografiska

12 mars: Sarah Moon, "At the still point"

26 mars: Cho Gi-Seok, "Coexistence"

23 april: Lovisa Ringborg, "Mirage"

4 juni: Frank Ockenfels, "Introspection"

Källa: Fotografiska

Tea Oscarsson/TT