Legendarerna, rika ägaren och dödsolyckan – här är allt du behöver veta om superteamet Chip Ganassi

Historik

Chip Ganassi själv var under 80-talet en racerförare i Icart-serien, men 1984 kraschade han ordentligt i Michigan. Han kom förvisso tillbaka, men det hämmade hans karriär ordentligt. 1988 valde han istället att köpa en andel i Patrick Racing och planen var att teamet skulle gå över i hans ägo efter säsongen 1989.

Men Pat Patrick som skulle sluta som teamägare ångrade sig. Istället tog med sig det han hade till Alfa Romeo och återstartade teamet där. Chip Ganassi tog då det som återstod av det gamla teamet och döpte det till Chip Ganassi Racing.

Den första föraren i teamet blev den tidigare formel 1-föraren Eddie Cheever. Därefter expanderade man till två bilar 1992. Antalet bilar har sedan varierat från två till fyra.

Teamet finns även i Nascar-serien.

Resultat

Att Chip Ganassi Racing är ett av Indycars mest framgångsrika team råder det inga tvivel om. Efter starten 1990 dröjde det till 1994 innan teamet tog sin första tävlingsvinst. Det genom Michael Andretti.

Den första mästerskapstiteln togs två år efter det genom Jimmy Vasser. Det var också starten på teamets första storhetsperiod. Ytterligare tre mästerskapstitlar följde under de kommande åren.

Därefter gick man över från cart-serien till Indy Racing League och då kom en svacka för teamet med bara en titel på sju år. Det innan nya zeeländaren Scott Dixon tog hem Indycar 2008. Därefter körde han tillsammans med Dario Franchetti och de firade stora framgångar under flera år.

Totalt har man tagit 12 mästartitlar, varav åtta år sedan mästerskapet blev Indycar i sin nuvarande form. Dessutom har man vunnit prestigefyllda Indy 500 fyra gånger. Senaste titeln kom 2018 genom Scott Dixon.

Legendarerna

Det finns gott om stora namn som suttit bakom ratten i någon av Chip Ganassis bilar. Scott Dixon är en av dem och han blir nu alltså Ericsson teamkamrat med. Han kom till teamet 2003 och under dessa år har han mäktat med fem segrar i mästerskapet.

Dario Franchetti är näst mest framgångsrik med sina fyra totalsegrar, varav tre med Chip Ganassi. Engelsmannen vann dessutom Indy 500 vid tre tillfällen.

En som också kört i teamet är Michael Andretti. Son till legendaren Mario Andretti och Michael är även far till nuvarande Indycarföraren Marco Andretti. Det blev dock bara en säsong i Chip Ganassi för Michael Andretti.

Ericsson blir inte första svensk i Chip Ganassi. Dels kör ju Felix Rosenqvist i teamet redan och dessutom har Kenny Bräck även tillhört stallet. 2002 körde han cart-serien för teamet och blev då sexa i totalen.

Svenskkollegan

I Chip Ganassi bli Marcus Ericsson som sagt kollega med Felix Rosenqvist. De båda har just slutfört sina debutsäsonger i Indycar.

För Rosenqvists del blev rookieåret i serien betydligt mer framgångsrikt än för Ericsson. 27-åringen från Värnamo imponerade stundtals ordentligt och det räckte faktiskt hela vägen till att bli årets nykomling. Dessutom tog han en sjätteplats i totalen.

Efter att ha kört go-cart som liten har Felix Rosenqvists väg gått via formel 3 där han blev Europamästare. Därefter har han kört två säsonger i formel E som slutade som bäst med en tredjeplats 2016/17.

Dödsolyckan

Mitt bland alla framgångar finns också ett mörkt kapitel i Chip Ganassis historia.

Tony Renna hade just blivit klar för teamet efter säsongen 2003 och skulle i slutet av oktober göra ett test i sin nya bil. På Indianapolis Motor Speedway i en hastighet av runt 351 kilometer i timmen fick amerikanen in luft under bilen och den kastades upp i skyddsstängslet. Renna dog omedelbart av sina skador och han blev endast 26 år gammal.