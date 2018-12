Här är hela listan: Nya nämnder och styrelser i Lekeberg

Ledamöter i revisionen: Åsa Ek (M) ordförande, Kent Runesson (C) vice ordförande, Birgitta Hultin (S), Jane Andersson(S) och Bo Ihrstedt (FL).

Ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen: Wendla Thorstensson (C) ordförande, Berth Falk (S) vice ordförande, Håkan Söderman (M) 2:e vice ordförande, Johan Niklasson (C), Astrid Söderqvist (C), Annica Zetterholm (C), Kjell Edlund (S), Jette Bergström (S), Jonas Hansen (KD), Pia Frohman (MP), Gerry Milton (SD), Pernilla Marberg (SD), Kerstin Leijonborg (FL). Ersättare: Diana Olsén (C), Caroline Pellerud (C), Christina Kareliussén (S), Elin Nilsson (L), Maria Alderfeldt/Hallafors (SD), Håkan Trygg (S).

Ordinarie ledamöter i kultur- och bildningsnämnden: Berth Falk (S) ordförande, Annica Zetterholm (C) vice ordförande, Pia Frohman (MP) 2:e vice ordförande, Diana Olsén (C), Liselotte Laurén (C), Christina Kareliussén (S), Caroline Elfors (M), Pernilla Marberg (SD), Stefan Elfors (FL). Ersättare: Eva Bonnevier (C), Marcelos Doverholt (C), Linda Hallen(S), Elin Nilsson (L), Gerry Milton (SD).

Ordinarie ledamöter i socialnämnden: Johan Niklasson (C) ordförande, Kjell Edlund (S) vice ordförande, John Hägglöf (M) 2:e vice ordförande, Astrid Söderqvist (C), Barbro Göransson (C), Yvonne Hagström (S), Emma Eklind (KD), Gerry Milton (SD), Olle Leijonborg (FL). Ersättare: Gun-Britt Grimsell (C), Margareta Thorstensson (C), Håkan Trygg (S), Margareta Carlsson (V), Maria Alderfeldt/Hallafors (SD).

I Lekebergs kommun finns tre kommunalråd och ett oppositionsråd och kommunfullmäktige valde följande: Wendla Thorstensson (C), Johan Niklasson (C), Berth Falk (S). Till oppositionsråd valdes Håkan Söderman (M).

Partiföreträdare valdes också. De får ett partiföreträdararvode. Partiföreträdaren är kommunens främsta kanal för spridning av information till partierna: Pia Frohman (MP), Elin Nilsson (L), Margareta Carlsson (V), Jonas Hansen (KD), Pernilla Marberg (SD), Kerstin Leijonborg (FL).

Ordinarie ledamöter i valnämnden: Conny Boman (C) ordförande, Mait Edlund (S) vice ordförande, Jens Wååg (M) 2:e vice ordförande, Gun-Britt Grimsell (C), Gerry Milton (SD). Ersättare: Henrik Hult (C), Leif Göransson (C), Jette Bergström (S), Ann-Charlotte Kämpe Larsson (L), Inger Edlund (FL).

Ordinarie ledamöter i krisledningsnämnden: Wendla Thorstensson (C), Håkan Söderman (M), Berth Falk (S), Johan Niklasson (C), Pernilla Marberg (SD). Ersättare: Astrid Söderqvist (C), Annica Zetterholm (C), Kjell Edlund (S), Jonas Hansen (KD), Olle Leijonborg (FL).

Ordinarie ledamöter i Sydnärkes Miljönämnd (Lekeberg utser 3 av totalt 9 ledamöter): Mikael Reinholdz (C), föreslås som ordförande, Linda Hallen (S), Gösta Persson (MP). Ersättare: Lisa Schneider (C), Jette Bergström (S), Ulrika Ingvarsson (KD).

Ordinarie ledamöter i Sydnärkes byggnämnd: Lars Gunnar Forsberg (S) föreslås som ordförande, Lars Laurén (C), Britt Åhsling (M). Ersättare: Diana Olsén (C), Håkan Trygg (S), Ann-Charlotte Kämpe Larsson (L).

Sydnärkes kommunalförbund, ordinarie: Wendla Thorstensson (C). Ersättare: Håkan Söderman (M). Revisor: Gordana Sutic (V).

Sydnärkes IT-nämnd, ordinarie: Wendla Thorstensson (C). Ersättare: Tobias Ander (M).

Kommunfullmäktige väljer Magnus Andersson (S), Hallsbergs kommun, till ordförande och Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun, till vice ordförande i Sydnärkes IT-nämnd för 2019.

Överförmyndarnämnd för Sydnärke, ordinarie: Jette Bergström (S). Ersättare: John Hägglöf (M).

Gemensam nämnd för taxe- och avgiftsfrågor inom vård- och omsorgsområdet, ordinarie: Johan Niklasson (C). Ersättare: John Hägglöf (M).

Sydnärkes lönenämnd, ordinarie: Wendla Thorstensson (C). Ersättare: Håkan Söderman (M).

Gemensam nämnd för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, ordinarie: Berth Falk (S). Ersättare: Ann-Charlotte Kämpe Larsson (L).

Sydnärkegruppen, ordinarie: Wendla Thorstensson (C) och Håkan Söderman (M). Ersättare: Berth Falk (S) och Jonas Hansen (KD).

Lekebergs kommunala holdingbolag: Kommunfullmäktige fastställer antalet ledamöter i styrelsen till fem för mandatperioden 2018-2022. Följande väljs: Wendla Thorstensson (C) ordförande, Berth Falk (S) vice ordförande, Håkan Söderman (M), andre vice ordförande, Johan Niklasson (C), Kerstin Leijonborg (FL).

Ombud till Lekebergs Kommunala Holding AB bolagsstämma, ordinarie: Mikael Bergdahl (S). Ersättare: Britt Åhsling (M).

Lekebergs Bostäder AB: Kommunfullmäktige fastställer antalet ledamöter i styrelsen till fem för mandatperioden 2018-2022. Följande väljs: Henrik Hult (C) ordförande, Kjell Edlund (S) vice ordförande, Göran Pettersson (KD) 2:e vice ordförande, Mikael Reinholdz (C), Gerry Milton (SD).

Lekebergs Bostäders AB bolagsstämma, ombud: Wendla Thorstensson (C). Ersättare: Anders Wallbom (M).

Lekebergs Kommunfastigheter: Kommunfullmäktige fastställer antalet ledamöter i styrelsen till fem för mandatperioden 2018-2022. Följande väljs: Henrik Hult (C) ordförande, Kjell Edlund (S) vice ordförande, Göran Pettersson (KD) 2:e vice ordförande, Mikael Reinholdz (C), Gerry Milton (SD).

Ombud till Lekebergs Kommunfastigheter AB bolagsstämma: 1. Wendla Thorstensson (C). Ersättare: Anders Wallbom (M).

Lekmannarevisorer för de helägda kommunala bolagen: Åsa Ek (M) ordförande, Kent Runesson (C) vice ordförande, Birgitta Hultin (S), Jane Andersson (S), Bo Ihrstedt (FL).

Ombud på Kommuninvests årsstämma: Wendla Thorstensson (C), Ersättare: Håkan Söderman (M).

Samordningsförbundet för Finsam Lekeberg och Örebro, representant: Kjell Edlund (S). Ersättare: John Hägglöf (M).

Styrelsen för Nerikes Brandkår, ledamot: Lennart M Pettersson (S). Ersättare: Göran Persson (MP).

Revisor för kommunalförbundet Nerikes Brandkår: Gordana Sutic (V).

Styrelsen för Vätternvatten AB för tiden från och med bolagsstämma 2019 till och med bolagsstämma 2023, ledamot: 1. Wendla Thorstensson (C). Ersättare: Håkan Söderman (M).

Ägarsamrådet för Vätternvatten AB: Berth Falk (S) representant och stämmoombud. Ersättare: John Hägglöf (M).

Huvudmän i Lekebergs sparbank: Conny Pettersson (C), Liselotte Lauren (C), Per Olof Granh (C), Leif Göransson (C), Lennart M Pettersson (S), Kjell Edlund (S), Jette Bergström(S), Håkan Söderman (M), Åsa Ek (M), Jonas Hansen (KD), Gerry Milton (SD), Kerstin Larsson (FL).

Ägarsamråd och stämmoombud för Inera AB: Johan Niklasson (C) representant och stämmoombud i ägarrådet för Inera AB. Ersättare: John Hägglöf (M).

Ombud för förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSFAB): Wendla Thorstensson (C). Ersättare: Håkan Söderman (M).

Ombud Kommunassurans Syd Försäkrings AB bolagsstämma: Wendla Thorstensson (C). Ersättare: Håkan Söderman (M).

Gode män enligt Fastighetsbildningslagen för tätortsförhållanden och jord- och skogsbruksfrågor: Leif Göransson (C) och Britt Åhsling (M).

Ombud till Småkom: Wendla Thorstensson (C). Ersättare: Håkan Söderman (M).