Pengar kvar att söka för landsbygdsprojekt i Mellansjölandet

Namnet Mellansjölandet syftar på landet mellan de stora sjöarna Hjälmaren, Vättern och Vänern. I området ingår Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro kommun, samt en mindre del av Karlskoga. För perioden 2014-2020 beviljades 37 miljoner kronor till Mellansjölandet.

– Nu, med två år kvar, finns fortfarande pengar att söka. Knappt halva summan är förbrukad, säger Jan Holgersson, verksamhetsledare på Leader Mellansjölandet.

Projekten under denna programperiod måste beviljas före 2020, men kan fortsätta 2021 och 2022, och Jan Holgersson tror att antalet ansökningar kommer att öka nu under slutet på programperioden. Många som tidigare gjort förstudier inför projekt, ansöker nu om att starta större projekt. Antalet ansökningar har ökat under hösten.

Leader Mellansjölandet bygger på pengar från EU, som medfinansieras både av stat, region och kommun.

Ett exempel på projekt är Laxå modelljärnvägsförening, som har syftet att bygga en modell av hur Laxå tätort runt järnvägen såg ut när den var som störst på 1960-talet.

– Föreningen bygger ideellt men får stöd av Leader till materialkostnaderna. Tanken är att modelljärnvägen ska bli ett turistmål, berättar Jan Holgersson.

Ett annat landsbygdsprojekt inom Leader pågår i Närkesberg med omnejd, där en förening producerar en humoristisk och positiv bygdefilm, ett annat är veteranfordonsklubben i Askersund, som renoverar en veteranbuss som körde i bygden på 1930- och 1940-talet.

I Tiveden har turistprojektet "Utveckla Tiveden" nyligen avslutats. Två projekt, ett om fiske och ett om kollektivtrafik för turister, har nyligen startats. I Hammar har bygdeföreningen fått pengar för att utveckla sin föreningsgård med bland annat badplats, tillgänglighetsanpassning och boulebana.

Ytterligare ett 20-tal projekt pågår just nu. Flera har också redan avslutats. Hur mycket projektstöd man får varierar mellan olika projekt.

– Principen är att man lämnar in en ansökan och får ett beslut. De mindre får sitt beslut från oss. För de större projekten fastställs beslutet även av statliga Jordbruksverket, berättar Jan Holgersson.

Fem ansökningsomgångar hålls per år, med tre inlämningsdatum på våren och två på hösten. Årets första inlämningsdatum är på måndag den 14 januari för större projekt, och den 21 januari för mindre projekt.

Företag, kommuner och föreningar kan söka.

– Är det små projekt får de besked redan i början av februari av oss. Är det större projekt får de besked efter några månader.