Smördebatt i Lekeberg: "För att behålla det svenska köttet och närproducerade ägg har vi varit tvungna att tumma på smöret"

Jonas Hansen började med att visa boken "Äkta vara" av journalisten Hans Eric Nilsson och undrade varför man överhuvudtaget ska äta ett margarin som Flora.

– Mitt största motstånd mot margarin är själva tillverkningsprocessen. Man härdar oljorna för att få dem fasta och likna smör. Sedan det här med upphandlingen i Lekeberg. Vi har gått från det bästa-bästa, ekologiskt Bregott, till det sämsta-sämsta, ett margarin som innehåller palmolja. Man kan göra margarin på bara rapsolja men det blir billigare med palmolja.

Han tog också upp att smörfrågan engagerar eleverna och de som äter.

– Så det handlar också om demokrati i skolan.

"Hur stämmer det här beslutet med kommunens miljömål och målet om närodlad mat i det måltidspolitiska programmet. Och med beslutet att minimera onödig tillsatser"?

Vid en enkel fråga är det bara den som ställer frågan och den som svarar som får yttra sig påpekade sedan ordförande i kommunfullmäktige Mikael Bergdahl (S).

Wendla Thorstensson redogjorde för vad som styr kommunens inköp av livsmedel. Det måltidspolitiska programmet är en del och handlar bland annat om att kommunen aktivt ska arbeta för en hållbar verksamhet avseende miljö, klimat, arbetsmiljö och folkhälsa.

– Kommunstyrelsen har gjort olika prioriteringar och bestämt att kött som köps in ska vara svenskt. Vi är också glada att vi har brutit ut ur upphandlingen att vi kan köpa lokalproducerade ägg från Berga gård.

– Men vi måste också följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Just nu pratar de mycket om att unga bör äta rätt typ av fett, fleromättat, och därför är det bättre att äta vegetabilier.

Hon förklarade att det finns flera anledningar till att Bregott byttes ut mot Flora. Bland annat finns en ny gemensam upphandling för Sydnärkekommunerna som kommunen måste förhålla sig till men också att livsmedelspriserna har ökat.

– För att behålla det svenska köttet och närproducerade ägg har vi varit tvungna att "tumma på" smöret. Men det är inte farligare för barnen utan följer livsmedelsverkets rekommendationer.

– Palmoljan är vi helt överens om att vi vill komma ifrån. Naturligtvis följer inte det målet om närodlat. Även om den är certifierad så är det något vi vill komma ifrån i framtiden. Men vi kommer inte att tumma på att gå ifrån svenskt kött eller lokalproducerade ägg, säger Wendla Thorstensson.

Hon flikade också in att majoriteten under tisdagen lägger förslag om 800 000 kronor i kommunstyrelsens budget just till måltiden.

–Min motfråga till dig blir då med er budget på en procent effektivisering så hade ni nog haft svårt att klara de här delarna budgetmässigt utan att dra in på något annat.

Jonas Hansen begärde replik på detta och förklarade att oppositionen lägger ganska mycket pengar till effektiviseringar och att det då måste komma ut något av det.

Angående palmoljan förklarade han att certifieringen av palmolja inte innebär att man inte avverkar regnskog.

– Man får odla palmolja och om man sedan börjar odla något annat så får man certifiera den oljan. Sedan får man sprida bekämpningsmedel i naturen. Så den är bättre men fortfarande inte hållbar och det finns olika åsikter om påverkan på hälsan.

Detta har hänt:

► På grund av ökade livsmedelspriser beslutade Måltidschefen i Lekeberg under hösten att ersätta kravmärkta smöret Bregott med Flora professional i kommunens förskolor och skolor.

► Personalen på förskolorna protesterade och krävde att Bregott skulle återinföras. Argumenten är bland annat att Flora innehåller palmolja som påverkar den globala miljön och att barnen hellre vill ha Bregott.

► Flora bemöter kritiken med att mängden palmolja är begränsad och att förpackningen är nyckelhålsmärkt.

► Måltidschefen hävdar att Flora är en bra produkt som är fettmässigt bättre. Alla Sydnärkekommuner har dessutom Flora.

► KD politikern Jonas Hansen ställde i november en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande. Han vill veta hur valet av Flora stämmer överens med kommunens miljömål och det måltidspolitiska programmet om närodlad mat och att minimera onödiga tillsatser.