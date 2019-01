Smördebatten i Lekeberg fortsätter: ”Ta bort "palmoljekladdet" och servera Bregott i skolan”

"Ta bort "palmoljekladdet" och servera Bregott i skolan i stället, det är bättre för eleverna och miljövänligare, än att importera från andra sidan jordklotet", skriver Conny Pettersson medlem i Centerpartiet och mjölkproducent i Lekeberg i en insändare och vill ha en närodlad matpolitik.

Kommunstyrelsens ordförande Wendla Thorstensson (C), påpekar att majoriteten har skjutit till 800 000 kronor i budgeten till måltidsverksamheten men kan inte lova att det blir en ändring.

– Vi är inte stolta över att ha palmoljan men vill inte ta bort den på bekostnad av svenskt kött. M, KD, L och MP har inget svar på var de ska hitta de 150 000 kronor som det kostar att köpa in Bregott istället för Flora. Jag saknar ett förslag på finansiering från dem.

Oppositionsrådet Håkan Söderman (M) kontrar med att de fyra oppositionspartierna vill lägga 5 miljoner extra till skolan och att man vill se effektiviseringar på 1 procent totalt i hela kommunens verksamhet.

– De har lagt mer pengar i livsmedelsbudgeten så varför inte återinföra smöret då? Det är vad folk vill så ta bort palmoljan.

Detta har hänt:

► På grund av ökade livsmedelspriser beslutade måltidschefen i Lekeberg under hösten att ersätta kravmärkta smöret Bregott med Flora professional i kommunens förskolor och skolor.

►Att köpa in Bregott kostar cirka 150 000 kronor mer per år än att köpa in Flora.

► Personalen på förskolorna protesterade och krävde att Bregott skulle återinföras. Argumenten är bland annat att Flora innehåller palmolja som påverkar den globala miljön och att barnen hellre vill ha Bregott.

► Flora bemöter kritiken med att mängden palmolja är begränsad och att förpackningen är nyckelhålsmärkt.

► Måltidschefen hävdar att Flora är en bra produkt som är fettmässigt bättre. Alla Sydnärkekommuner har dessutom Flora.

► KD politikern Jonas Hansen ställde i november en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande. Han vill veta hur valet av Flora stämmer överens med kommunens miljömål och det måltidspolitiska programmet om närodlad mat och att minimera onödiga tillsatser. Svaret kom den 17 december.

► En insändare i januari orsakar debatt på sociala medier och kommunstyrelsens ordförande kommenterar den.