TV: Nu ska vindkraftverket utanför Kvistbro bärgas: "En trafikolycka utan misstanke om brott"

Följ med NA:s film efter vägen:

Tidigt på måndagsmorgonen körde ett långt transportfordon ner i diket på en åker strax väster om Kvistbro kyrka. Transporten, som var en av tre lika långa fordon, var på väg längs 204:an mot Kilsbergen och vindkraftsparken Kronoberget som Stena Renewable håller på att bygga där.

Under hela måndagen stod ytterligare två långa transportfordon parkerade i Kvistbro. Under natten mot tisdag körde de vidare mot Kronoberget och E 18 fick spärras av under tiden de svängde av mot vinkraftsparken.

NA har sökt chefen för transportföretaget Universal transport Paderborn, Holger Dechant, under både måndag och tisdag utan att lyckas.

Transportledaren för den olycksdrabbade transporten hänvisade under tisdagen till ett företag vid namn Mammut som är deras kund.

NA ringer dit och får prata med en person som inte vill uppge sitt namn. Han säger att han inte vet något om det som hänt och inte heller har några kommentarer.

Trafikverket meddelar under tisdagen att bärgningen kommer att ske under dagen men kan inte säga någon exakt tid. Under tiden bärgningen pågår kommer 204:an vid Kvistbro att behövas stängas av helt.

En polispatrull var på olycksplatsen under måndagen och tog upp en anmälan.

– Det här är en trafikolycka utan misstanke om brott, säger polisens presstalesperson Tommy Lindh.