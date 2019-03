Upprop för att behålla kvalitén i Lekebergs förskolor: "Personalen har inte tid att jobba med en stimulerande verksamhet"

"Kommunfullmäktige har i sin budget inte gett utrymme till att förvalta befintlig verksamhet utan ska pressa in ytterligare barn i redan fulla barngrupper". "Skriv under denna namninsamling så att vi kan göra politikerna i Lekeberg uppmärksamma på att att vi inte stödjer detta beslut!". Bland annat så står det i uppropet som första dagen drog in över 100 namn.

NA träffade nyligen initiativtagaren och föräldern Diana Björkstrand Järn med sonen Björn, 3 år, på förskolan Växthuset Berga i Fjugesta. Björn gillar att vara ute och springa.

– Det blir barnen som drabbas av det här när det blir en förvaringsplats. Personalen kommer inte att ha tid att jobba med en stimulerande verksamhet. Mitt mål är att inte trycka in fler barn i redan fulla förskolor för det är farligt. Vem ska stå till svars när det händer något?

– Pengarna måste fram även om jag förstår att annan verksamhet drabbas.

Diana Björkstrand Järn efterlyser att fler förskoleavdelningar öppnar annars blir konsekvensen fler barn per pedagog.

– De säger att det är fullt men de måste ändå ta in 7,44 barn per pedagog på Björns förskola. Så volymtimmarna per barn ökar och det kommer självklart att påverka arbetsmiljön för pedagogerna och vistelsemiljön för barnen. Jag tror aldrig att en mansdominerad arbetsplats hade accepterat detta med ökade risker och en oförändrad lön!

Diana nämner som exempel att tid för att förbereda för olika experiment och att vara med i barnens lek inte finns längre.

– Jag tror inte heller att barnen får möjlighet att vara med och och duka och plocka fram "mellis". Så barnen får inte känna sig viktiga och värdefulla. Det blir mer som en "fabrik".

Tror du att namninsamlingen hjälper?

– Ja, min uppfattning är att föräldrarnas uppfattning väger tyngre än professionens.

Vad ska du göra med namninsamlingen?

– Den ska kultur- och bildningsnämnden få i slutet av mars och det blir kanske en demonstration på torget också. Så allvarligt är det.