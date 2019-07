Lekebergs revysällskap sörjer Mait Edlund: ”Gruppen vill, för att hedra Maits minne, fullfölja arbetet med det nya lustspelet”

Seniorgruppen i Lekebergs revysällskap sörjer sin ledare, kamrat och vän, Mait Edlund, som hastigt avled i slutet av juni. Mait var ju tidigt engagerad i Revysällskapet men var inte särskilt intresserad av Seniorgruppen när den bildades. Hon var dock alltid noga med att boka in gruppen på Sparbanksbörsen så att tider fanns för övningar och diskussioner. Efter hand ökade hennes intresse och så småningom började hon delta allt mer i gruppens arbete och agerade också med i de kabaréer och små teaterstycken som övades in.

Efterhand blev ett ledarskifte aktuellt, och Mait var då den givna kandidaten att ta över. När Mait tog över ledarskapet i gruppen blev verksamheten mer publikt inriktad.

”Vi skall spela lustspel”, sa Mait.

Och ambitionen var stor – lustspel författade av Sveriges främste författare i genren, Gideon Wahlberg, var det som gällde. Mait skaffade texter, ändrade och anpassade, delade upp i akter och scener allt efter gruppens möjligheter och behov. Hon regisserade, hon deltog i scenuppbyggnad – ja, i princip hade hon ett finger med i allt som hände både på scen och i salong.

Repetitionerna var i början rena diskussionsklubben, där Mait hade att övertyga ett antal ”gamlingar” om att hennes idéer var de rätta. Det var många gånger hårda tag, men Mait var envis och det blev oftast så som hon tyckte det skulle vara.

Det var många gånger hårt arbete som gav resultat och naturligtvis blev det succé. Så följde år efter år enligt samma recept med nya succéer som följd.

Mait hade redan startat arbetet med kommande säsongs lustspel då det ofattbara hände.

Gruppen deltar i Kjells och övriga familjens djupa sorg och vill, för att hedra Maits minne, fullfölja arbetet med det nya lustspelet. Enligt Maits planering skall detta spelas upp i februari 2020. För att använda en sliten klyscha som också Mait använde sig av ibland: ” The show must go on!”

Seniorgruppen, Lekebergs revysällskap

genom Lennart Jinnestrand

