LENA RÅDSTRÖM BAASTAD (S): Hopp att vaccin har kommit – men hur går det för Örebro stadskärna?

Ljuset är redan på väg tillbaka och vi går mot en vår. I år är det annorlunda, hoppet grumlas av att vi fortfarande har tuffa tider framför oss.

Jag tänker på alla som avstått från att fira jul och nyår med sina nära. På de mor- och farföräldrar som inte varit nära barnbarnen på snart ett år. Kanske finns där en nyfödd de knappt kunnat träffa. Vi vet inte än när vi kommer kunna umgås som vanligt.

Jag tänker såklart på vården och omsorgen, där personalen månad efter månad slitit och där man kommer se effekterna under lång tid. För detta tillförde regeringen historiska resurser i höstas. Däribland 126 miljoner extra årligen till äldreomsorgen i Örebro läns kommuner. I dessa kristider kommer det att behövas för att både upprätthålla och stärka kvaliteten och kontinuiteten.

Den senaste tiden har jag också tänkt särskilt på de lokala företagen. Ta Örebro stadskärna till exempel. Under pandemins första månad minskade handeln där med mer än hälften. När smittspridningen tog fart under hösten minskade åter igen besökarna med nästan hälften. Under tiden för julhandel och mellandagsrea har vi levt med ännu striktare rekommendationer och avrådan. Regeringen har gjort stora insatser för att mildra konsekvenserna för jobb och företagande, men jag funderar ändå på hur vår stadskärna mår och vilka de långsiktiga effekterna kommer att bli.

Till sist vill jag uppmärksamma det ökade våldet mot kvinnor och de som kämpar mot det. Var tredje kommun har märkt av en ökning av våld i nära relationer under pandemin. Länsstyrelsen i Örebro meddelade i höstas att de sett en ökning i anmälningar av brott mot barn och en stor ökning i antalet anmälda våldtäkter under pandemins första månader. Också många kvinnojourer vittnar om ökat tryck men säger samtidigt att de tror den verkliga ökningen kommer efter pandemins isolering när fler kan larma.

Som örebroare är jag stolt över vårt civilsamhälle som gör livsviktiga insatser på de här områdena och som också växlade upp under året. Tjejjouren höll extraöppet för att möta den ökade oron och utsattheten hos unga tjejer. Kvinnohuset i Örebro fick statligt stöd för att kunna utöka sin verksamhet och öppna en samtalsmottagning inne i city. Det här är verksamheter som inte hade varit möjliga utan tjejer och kvinnor som ger av sin tid och sitt engagemang för att stötta andra.

Det har också de runt 3 500 som varit del av Coronahjälpen Örebro gjort. Ett initiativ som uppmärksammades särskilt av statsministern under året. I gruppen har man både kunnat be om och erbjuda hjälp med att till exempel handla till att gå ut med hunden. Allt för att underlätta vardagen och minska isoleringen.

Så trots att 2020 var ett tungt år finns det ljusglimtar jag tar med mig. Vi har klarat av det här året tillsammans, genom att stötta den lokala restaurangen och butiken, genom att hjälpa varann i vardagen och genom att ändra vår livsstil för att minska smittspridningen. Den känslan vill jag börja 2021 med.

Lena Rådström Baastad

Socialdemokraternas partisekreterare