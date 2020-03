LENA RÅDSTRÖM BAASTAD (S): Nu görs heroiska insatser – och vi behöver det starka samhället

Under den här krisen står många i främsta ledet och gör ett enastående arbete, till gagn för sina medmänniskor. Det handlar såklart om all personal i vården, i skolan och alla människor med olika samhällsviktiga yrken som säkerställer att vårt samhälle fungerar även i tid av kris.

Det första jag vill göra är att tacka er som känner er berörda av ovanstående – vi kommer för alltid vara tacksamma för ert mod, solidaritet och er heroiska insats när vi som samhälle utsätts för en sådan här prövning.

Det är som sagt en pågående kris och vi vet inte i dag vad de exakta konsekvenserna blir av det vi just har att hantera. Men en sak vet vi redan: det är vid sådana här tillfällen som behovet av ett starkt samhälle där vi alla hjälps åt blir som allra tydligast. För en sak är säker när vi utmanas på det här sättet: ensam är inte stark.

Idén om det starka samhället är djupt rotad i vårt land och det har präglat stora delar av 1900-talet. Jag tror inte att det är en slump att dessa tankar har djupa rötter i just Sverige. Vi är ett land som har gått från att vara ett av Europas fattigaste länder till att i stället vara ett av de rikaste, inte sällan på grund av att vårt samhälle gjort det möjligt för många att göra klassresor.

Idén om det starka samhället har tyvärr mött kraftigt motstånd de senaste 30 åren, både i Sverige och i stora delar av västvärlden. Mantrat har varit ”satsa på dig själv” med avregleringar, privatiseringar och minskade resurser till det gemensamma som följd. Inte sällan har uppfattningar om en stark gemensam välfärdsstat och en stark offentlig sektor uppfattats som skällsord. När det varit som värst har ord som solidaritet ansetts lika modernt som en tjock-tv utan fjärrkontroll.

Men nu när hela världen skakar, när oron också i Sverige blir påtaglig, pekar vi återigen på att det är det starka samhället som är lösningen. Att samhället också måste finnas där när vi är som mest sårbara. Om vi förlorar jobbet, om vi blir sjuka, om vi får ekonomiska svårigheter och när vi av full kraft drabbas av en pandemi. Det behovet av trygghet blir extra tydligt dessa dagar.

Det handlar dock inte bara om att samhället måste finnas där i svåra situationer. Vi som medmänniskor måste också visa på solidaritet. Berättelserna om just detta är många i Sverige under den här krisen. Vi ser hur grannar hjälper varandra med att handla mat, eller att folk stödköper en lunch att ta med från den lokala restaurangen och att vi undviker att hälsa på våra gamla far- eller morföräldrar för att istället ringa och småprata varje dag. Allt för att skydda våra nära och kära men också grannar och arbetskamrater.

Under den här krisen har vi som samhälle, inklusive de politiska partierna, mött krisen med enad front. Det är ett styrkebesked för oss som land. Besvärliga tider väntar, men vi kommer klara av det genom att göra det vi alltid gör; lösa situationen tillsammans, genom att vara solidariska och genom att ta gemensamt ansvar.

Det är nämligen tillsammans som vi är som allra starkast.

Och när vi är ur denna kris då bör vi också ta ett gemensamt ansvar för att göra det kommande decenniet till det starka samhällets revansch. Det är nämligen tillsammans som vi är som allra starkast. Ta hand om er!

Lena Rådström Baastad

Socialdemokraternas partisekreterare